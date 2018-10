Facebook podria llegir els teus missatges de WhatsApp

Amb la introducció de la publicitat en WhatsApp el 2019, Facebook podria derivar paraules clau dels missatges de les persones i utilitzar-les

Actualitzada 03/10/2018 a les 16:40

La privacitat en WhatsApp torna a estar en dubte. És un dels punts forts d’aquest sistema de missatgeria des de la introducció del xifratge d’extrem a extrem, però això podria canviar.Amb l’arribada de publicitat el 2019, Facebook podria llegir els missatges entre usuaris, una cosa que donaria un gir al tema de la privacitat a WhatsApp, continu objecte de debat. Encara que Facebook insisteix que els missatges enviats entre els milions d’usuaris de l’aplicació de missatgeria romandran encriptats i que «no hi ha plans per canviar això», la realitat podria ser ben diferent.Segons informa Forbes, experts alerten que, fins i tot amb el xifratge implementat, encara seria tècnicament possible per a Facebook derivar paraules clau dels missatges de les persones i utilitzar-les. Cal recordar que, actualment, l’única informació personal que Facebook pot obtenir dels usuaris de WhatsApp és el seu número de telèfon.L’excap de seguretat de Facebook, Alex Stamos, va argumentar fa uns dies en un extens fil de Twitter que les empreses de tecnologia «necessiten trobar un model de negoci sostenible per a comunicacions xifrades d’extrem a extrem i administrades per professionals», posant la publicitat flotant com una opció per a això.