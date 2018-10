Un guàrdia de seguretat afirma haver vist un fantasma i les càmeres 'potser' no el desmenteixen

Un vídeo mostra una 'aparició' mentre l'home estava fent el torn de nit a una escola

Actualitzada 02/10/2018 a les 10:40

Jay Brown, guàrdia de seguretat a una escola de Chicago va ser el protagonista, fa algunes setmanes, d'una trobada amb un 'fantasma' mentre feia el torn de nit al centre escolar.Brown va explicar a amics i familiars que havia vist una 'presència' que havia passat per davant la seva taula quan estava vigilant l'escola. Segons explica el Daily Star , evidentment, aquests no es van creure al guàrdia.No se'l van creure, almenys, fins a veure l'enregistrament de les càmeres de seguretat de l'escola. De fet, en el vídeo que el mateix Brown ha pujat al seu compte de Facebook, se'l pot veure alçant-se de la cadira i aixecant les mans després que una esfera, clarament visible, passes a prop de la seva taula.El vídeo de Brown acumula milions de visites i fins ara no ha sortit una explicació plausible per a l''aparició' que va sorprendre el guàrdia aquella nit.