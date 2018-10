Un conductor dóna positiu en drogues i l'amic que acudeix|va per fer-se càrrec del vehicle també

El conductor va donar positiu en metamfetamina, cocaïna i cànnabis i el seu amic, en cocaïna

Actualitzada 02/10/2018 a les 11:31

La Policia Foral de Navarra ha denunciat un conductor de 41 anys per donar positiu en amfetamina/metamfetamina, cocaïna i cànnabis quan conduïa per l’A-68. També ha estat denunciada la persona que va acudir a fer-se càrrec del cotxe després de quedar immobilitzat, ja que també va donar positiu en el test de drogues.En concret, agents de la Policia Foral van controlar aquest dilluns a les 21.30 hores un vehicle que circulava per l’A-68, sentit Saragossa, realitzant una conducció irregular. Se'l va introduir al pàrquing de l’estació de servei de Bardenas, al polígon industrial de La Serna a Tudela, i se li va realitzar la prova de drogues, donant resultat positiu en amfetamina/metamfetamina, cocaïna i cànnabis, ha informat el cos policial. La Policia Foral li va interposar una denúncia administrativa, consistent en 1000 euros i 6 punts, i el vehicle va quedar immobilitzat.El conductor, natural de Tudela de 41 anys d’edat, va avisar un amic perquè es fes càrrec del vehicle. Es va personar al lloc conduint un altre vehicle un ciutadà espanyol, resident a Tudela de 37 anys d’edat, i també va donar un resultat positiu en cocaïna, pel que també se li va denunciar en igual quantia que al seu amic. Finalment, es va avisar a un tercer que va donar negatiu en alcohol i drogues, tenint tot en regla i fent-se càrrec del vehicle.