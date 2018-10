Creen una polsera que t'avisa del nivell d'exposició a la radiació solar

Científics de la Universitat de Granada i de la RMIT de Melbourne han dissenyat un braçalet que avisa amb emoticones.

Actualitzada 02/10/2018 a les 17:42

Quatre emoticones avisen de la radiació

Un equip de científics espanyols i australians, en el qual participa la Universitat de Granada (UGR), ha dissenyat aquesta polsera que conté un sensor que permet diferenciar les radiacions ultraviolades (UV).Així, el braçalet conté quatre cares –emoticones tristes i alegres- que es marquen en funció del mal de la radiació a què l’usuari està exposat.El braçalet conté un líquid invisible de polioxometalat que s’acoloreix quan incideix sobre ell la radiació ultraviolada i utilitza aquesta tinta, que es pot imprimir sobre paper i incorporar a braçalets d’un sol ús, per indicar si s’ha superat en un 25 %, 50 %, 75 % o 100 % els límits d’exposició solar UV que es consideren segurs.La revista Nature Communications publica aquest treball de l’investigador del departament de Química Inorgànica de la Universitat de Granada José Manuel Domínguez Vera, autor principal de l’estudi que ha permès dissenyar el braçalet.«Aquest sensor és especialment important en el context actual, on el forat de la capa d’ozó fa que estiguem exposats a aquestes radiacions tan nocives», ha explicat Domínguez Vera.El sensor del braçalet està basat en una molècula fotocròmica denominada PMA, que canvia de color en funció del seu estat redox, i àcid làctic.«Hem construït diferents dispositius barats que permeten utilitzar PMA i làctic com una tinta que s’absorbeix en un paper convencional, que es posa en blau en funció del tipus de radiació UV i la seva intensitat»,”ha detallat l’autor principal del treball.A més, els investigadors han adaptat el dispositiu perquè simuli diferents tipus de pell, ja que el mal|dany de la radiació UV depèn del tipus de pell.