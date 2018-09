Un violador condemnat a 18 anys intenta degollar una noia a la primera sortida de presó

L'agressor va afirmar que ho havia fet per «veure què se sentia»

Actualitzada 28/09/2018 a les 17:25

Un violador amb 18 anys de condemna per una agressió sexual comesa el 2006 va intentar degollar dimecres a la nit a València, a la seva primera sortida de presó, a una jove que ni tan sols no coneixia, segons explica l'edició digital de Levante-emv En ser detingut, l'agressor va assegurar que volia emular una pel·lícula porno que acabava de veure en un ciber, en la que un depredador sexual com ell violava i matava una jove amb una única finalitat: «Volia fer el mateix i veure què se sentia».L’agressor, David F. L., de 35 anys, va ser capturat minuts més tard quan xarrava tranquil·lament amb una parella en un carrer pròxim al lloc de l’atac. La noia va ser portada a un hospital i està fora de perill.Els fets van succeir a les 23.00 hores de dimecres. La jove, de 23 anys, caminava pel carrer quan, de manera sorprenent, l’ara arrestat la va agafar per darrere, la va immobilitzar i li va clavar un cúter al coll, molt a prop de la tràquea, i li va realitzar un tall vertical fins la base de la mandíbula.La noia va aconseguir escapolir-se i va sortir corrents, encara que poc després va caure desplomada a terra. En veure que es quedava sense la seva víctima, l'atacant es va allunyar caminant.Una testimoni va alertar a la Policia Nacional, que va enviar diversos cotxes patrulla i agents al lloc, molt pròxim a la Prefectura Superior de Policia de València.Mentre alguns policies assistien a la víctima a l’espera de l’ambulància, d’altres van emprendre la recerca del sospitós gràcies a la detallada descripció facilitada per la testimoni.Uns minuts després, una patrulla va trobar el sospitós, parlant tranquil·lament amb una parella, en un carrer proper a l'atac. Després d’identificar-lo i comprovar que es tractava del presumpte agressor, el van detenir.