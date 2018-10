Un nen argentí intenta localitzar el mòbil perdut on guarda records de la seva mare morta

El seu missatge demanant ajuda per localitzar el telèfon s'ha viralitzat

Actualitzada 29/09/2018 a les 10:33

Un nen argentí s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes després de demanar al seu comte de Facebook que l'ajudin a recuperar un telèfon mòbil que va perdre baixant d'un taxi, ja que hi ha guardats els records de la seva mare, que havia mort fa pocs mesos.Miguel Retamar, d'11 anys, explicava en el seu missatge que la mare havia mort feia cinc mesos, dues setmanes després d'haver-li estat diagnosticat un càncer.Al mòbil, segons explica el nen al costat de la seva àvia, hi ha els darrers records que havia recopilat al costat de la seva mare: àudios i vídeos que li enviava quan l'enyorava mentre ella treballava.«Aquest telèfon és molt important per mi perquè tinc molts records de la mare. Si fos pel mòbil només, me'n compro un altre, però no és el valor dels diners, sinó el sentimental», argumentava el nen en el seu intent de recuperar els records de la mare.El missatge s'ha fet molt viral al país sud-americà, on fins i tot el nen ha estat entrevistat a diversos espais de televisió i ha decidit posar una recompensa per a qui el trobi.