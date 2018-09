Un jove colombià es deixa tallar el cabell amb una motoserra

El vídeo s'ha fet viral en pocs dies i ja acumula més de 600.000 visualitzacions

L'enregistrament d'una inquietant tallada de cabells 'sense tisora' s'ha tornat viral a les xarxes socials en pocs dies. Un usuari colombià va 'pujar' a principis de setembre el vídeo al seu compte de Facebook i s'ha convertit en un fenomen.En les imatges es veu com el 'perruquer', motoserra elèctrica en mà, rasura el cap del 'client'. Aquest no mostra cap mena de gest d'intranquil·litat. De fet, amb tota normalitat observa el seu canvi de 'look' mentre subjecta un mirall.L'enregistrament ja compta amb més de 600.000 reproduccions i ha estat compartit per al voltant de 9.400 persones. En el post que va publicar-se a Facebook no s'identificava els protagonistes o si el que va posar el vídeo en el seu mur n'és un d'ells.En qualsevol cas, sembla que al perruquer no li va tremolar el pols i la tallada de cabells va acabar sense ferits.