El jove portava ingressat a l'hospital des del passat 15 de setembre

Actualitzada 29/09/2018 a les 10:34

El jove José Roberto Suárez Ovalle, de 18 anys, jugador juvenil del Navia, va morir la nit de dijous a l'Hospital Universitario Central d'Astúries (HUCA), on estava ingressat des del 15 de setembre, després de xocar de manera fortuïta contra el mur perimetral de formigó del camp d'El Pardo, en el partit contra el Marí de Cudillero.En una jugada en un fons, el jove va caure cap enrere i va colpejar amb el cap al mur, quedant commocionat i sagnant abundantment. Primer va ser atés per un metge que era al partit i posteriorment va ser traslladat a l'hospital de Jarrio i d'allà a l'HUCA, on va ser intervingut i internat a l'UVI.La mort del jove ha deixat consternada la família futbolística asturiana i s'han repetit les mostres de condol dels clubs de futbol de la zona.