Es busca l'amo de 250.000 euros abandonats al voral d'una autovia a Toledo

Un ciutadà va comunicar a la Guàrdia Civil que hi havia bitllets escampats pel voral de l’autovia A-4, al terme de Tembleque

Actualitzada 29/09/2018 a les 10:32

La Guàrdia Civil va localitzar el passat dijous a la tarda gairebé 250.000 euros abandonats al voral de l’autovia A-4 (Madrid-Andalusia), al terme municipal toledà de Tembleque.Segons ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat, durant un dispositiu muntat pel Grup de Reserva i Seguretat (GRS) 1 de Madrid un ciutadà va comunicar a un agent que hi havia bitllets escampats pel voral de l’autovia.Els agents van localitzar el punt exacte i van fer provisió d’una «important» quantitat d’euros en bitllets, que van ser custodiats i traslladats fins una sucursal bancària per al seu recompte.En total, s’han intervingut un bitllet de 100 euros, defectuós, un altre bitllet de 50 euros, aparentment fals, i 234.890 euros de curs legal, quedant tot dipositat i custodiat en dependències de la Guàrdia Civil.L’institut armat ha iniciat una investigació per determinar la procedència d’aquests diners.