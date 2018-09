Detingut un culturista per donar una brutal pallissa de 40 minuts a la seva xicota

Va deixar la noia en coma, tot i que es va recuperar dies després

Un culturista nord-americà espera a la presó judici a Detroit per donar una brutal pallissa a la seva xicota. En un atac de gelos, l’home la va colpejar durant 40 minuts amb els punys, puntades de peu, li va trencar una cadira i la va apunyalar.Ella va quedar en coma i malgrat tot va poder recuperar-se dies després, però ara demana el jutge que es retirin tots els càrrecs en contra del seu xicot.Els fets van passar a finals de juliol, però ha estat aquesta setmana, en l’obertura de les audiències davant del jutge, quan l’enregistrament de les càmeres de seguretat ha sortit a la llum a diferents cadenes dels EUA, entre elles Fox News.En elles es pot veure com el musculós Paul Bashi, de 35 anys d’edat, espera mig nu al vestíbul de l’habitatge comú l’arribada de la seva xicota, Kristina Perry, de 22. En obrir es la porta l’home s'abraona sobre ella i comença l’infern. Encara que el cos de la dona queda la majoria del temps fora de l’enquadrament, es pot veure com està immòbil a terra, sotmesa al furiós atac.Primer la colpeja amb els punys i peus. Després li llança diversos objectes, entre ells el que sembla ser un pot de cera calenta. Fins i tot li trenca a sobre una cadira i un tauler, i finalment l’apunyala amb un ganivet. La Policia ha comptat fins 100 cops i agressions en aquells 40 minuts. Després del brutal atac, el culturista fuig amb el seu vehicle i és llavors quan els veïns s’atansen a la casa i auxilien la dona.L’home va ser posteriorment detingut i és en una presó de Michigan. El jutge l’acusa d’intent d’assassinat i li ha fixat una fiança de cinc milions de dòlars. «Una vegada i una altra l’acusat la colpeja mentre ella jeu al terra immòbil», va declarar dilluns passat davant del jutge l’assistent del fiscal del comtat de Macomb. «No puc entendre com va sobreviure, després del que li va passar hauria d’estar morta».La dona, en comparèixer davant del jutge aquesta setmana, li ha demanat de retirar els càrrecs contra Bashi. «Va dir al jutge que volia l’acusat en llibertat, i que ella tenia la culpa del que havia succeït», va comentar l’assistent del fiscal a la cadena Fox. De moment, el jutge ha ordenat que s’investigui l’assumpte a fons, doncs al detingut també li han estat intervinguts estupefaents.