Un elefant mata a trepitjades una turista alemanya a Zimbabwe

Actualitzada 29/09/2018 a les 10:32

Un elefant ha matat a trepitjades una turista alemanya en un parc natural de Zimbabwe, va informar aquest dijous un funcionari de l’Autoritat de Gestió de Parcs i Vida Silvestre del país africà. La dona, de 49 anys, que estava en companyia d’altres turistes, va ser atacada per una elefant femella que es va separar d’un ramat el passat dimecres a la tarda a prop de l’entrada al Parque Nacional Mana Pools, al nord del país.«Caminaven amb un guia. En entrar al parc es van trobar amb un ramat d’elefants i van començar a fer-los fotos. Crec que volien atansar-se el màxim possible als elefants», va dir el portaveu de l’Autoritat de Gestió de Parcs i Vida Silvestre de Zimbabwe, Tinashe Farawo.Farawo va assenyalar que la dona i el seu grup havien ingressat a Zimbabwe des de Zàmbia. «No sabem què va poder enfadar a l’animal, però va trepitjar la dona», va relatar Farawo, que va assegurar que s’estan investigant els detalls d’aquest «trist succés».La dona, va rebre primers auxilis moments després de l’atac, però va morir per les seves ferides de camí de l’hospital. Brolla Pools, situat al llarg del riu Zambezi en el límit septentrional de Zimbabwe amb Zàmbia, és famós per ser l’únic parc en el qual els turistes poden caminar lliurement sense comptar amb un guia o un guardaboscos. La majoria dels elefants d’aquest parc se senten còmodes en presència d’humans, i alguns fins i tot han rebut noms. Els atacs mortals d’elefants a turistes no són habituals, i es produeixen ocasionalment en àrees fora de les reserves naturals on aquests mamífers de vegades envaeixen els cultius dels vilatjans.