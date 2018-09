'Pasapalabra' readmet un concursant perquè el mateix programa va fallar en una pregunta de tennis

La pregunta pel guanyador de l’US Open de 1969 li va costar perdre el 'tortell', encara que ni ell ni el programa van encertar-ho

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:48

En l’edició del cèlebre programa 'Pasapalabra' emesa el passat 25 de setembre, va passar una cosa insòlita que ha acabat amb la readmissió d’un concursant eliminat. En la prova del 'tortell' final, en arribar a la N, a Mario, el concursant ara readmès, se li va formular la següent pregunta: «Comença per N. Cognom del tennista que va guanyar l’Open d’estats Unidos en l’edició de 1969». El concursant va respondre Nastase, amb referència a Ilie Nastase, la qual cosa és incorrecta.Tanmateix, la resposta proporcionada pel programa també ho és. Segons va indicar el presentador, Christian Gálvez, el guanyador del Grand Slam nord-americà aquell any va ser John Newcombe.De l’error se’n va adonar Fernando Gómez, membre de l’equip d’experts en tennis d’Eurosport que, amb menció al programa, va explicar a Twitter el que acabava de veure per televisió:Tot just un dia després, el programa de Telecinco reconeixia el seu error i radmitía a Mario ja que, encara que hauria fallat de ser certa la resposta proporcionada per 'Pasapalabra', l’error al 'tortell' i la nul·litat de la pregunta el deixaven amb els mateixos fallos i encerts que el seu rival en la prova final.