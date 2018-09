L'animal va 'atacar' de manera sorprenent un grup de piragüístes

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:51

El neozelandès Kyle Mulinder practicava piragüisme en aigües marines del seu país quan una foca va emergir a prop de la seva canoa i li va llançar a la cara un pop que portava a la boca, segons imatges que va divulgar al seu compte d'Instagram.El curiós fet, que va ser captat per una càmera i que s'ha convertit en viral en internet, va succeir el cap de setmana últim en aigües properes a la localitat de Kaikoura, al nord-oest de l'Illa Sud de Nova Zelanda.Mulinder va declarar al diari 'New Zealand Herald' que es trobava amb uns amics observant la fauna que hi havia al seu voltant quan es va produir l'atac. «No sé qui es va espantar més: el pop, la foca o jo», va ironitzar el piragüista en referir-se al que va qualificar d'«un d'aquests rars incidents de la mare naturalesa».