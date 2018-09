Detenen a Màlaga un fals curandero per més de vint abusos sexuals

L'home, de 58 anys, hauria comés els delictes a quatre països diferents

Actualitzada 27/09/2018 a les 19:05

Un ciutadà armeni de 58 anys, que simulava ser curandero especialitzat en tractaments contra la infertilitat, ha estat detingut per la Policia Nacional a Màlaga en estar reclamat per les autoritats de Finlàndia per cometre més de vint abusos sexuals a dones de quatre països.Segons ha informat la Policia en un comunicat, l’home creava en les dones que acudien a la seva consulta, «una dependència psicològica que els impedia d’oposar-se als abusos sexuals».El fugitiu va cometre suposadament més d’una vintena de delictes d’abusos sexuals a Finlàndia, Armènia, Alemanya i Espanya.Per a això, simulava ser un guia espiritual i curandero especialitzat en els tractaments contra la infertilitat i abusava de les dones que acudien a la consulta amb el pretext d’aplicar el tractament necessari.La Policia espanyola va tenir coneixement que el fals curandero podia estar al país, pel que va establir un dispositiu que va permetre la seva detenció en una urbanització de Màlaga, i ja ha estat posat a disposició de l’autoritat judicial.​​