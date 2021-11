Els Castellers de Vilafranca coronen els primers castells de la gamma alta de 8 de la represa

Els verds descarreguen el 4 de 8 amb l'agulla, la torre de 8 i el pilar de 6, mentre el 3 de 9 amb folre queda en intent

Actualitzada 01/11/2021 a les 16:41

Els Castellers de Vilafranca han coronat els primers de la gamma alta de 8 que es veuen des de l'esclat de la pandèmia, un 4 de 8 amb agulla i la torre de 8 amb folre, i han tancat l'actuació descarregant el pilar de 6. Els verds no han pogut carregar el 3 de 9 amb folre -no es fa des del novembre del 2019-, l'objectiu que s'havien fixat per a la seva diada. Amb tot, es referma com la colla en millor estat de forma, anotant-se l'actuació més destacada de la represa castellera. Sense restriccions i un ús desigual de la mascareta per part del públic, la plaça de la Vila s'ha omplert com en una diada normal. Tots Sants ha tingut el cartell de colles convidades habituals: Castellers de Sants, Xiquets de Tarragona i Capgrossos de Mataró.Els Castellers de Vilafranca han obert plaça amb el 4 de 8 amb l'agulla, en una descarregada del pilar molt lluitada i aplaudida. Just per Tots Sants de fa 25 anys enrere la colla descarregava per primer cop el 4 de 9 amb folre i l'agulla. La mateixa construcció amb un pis menys evidencia l'embranzida progressiva i d'autosuperació de les colles en la represa, des de l'esclat de la pandèmia. En segona ronda, els verds han intentat l'anunciat 3 de 9 amb folre.Després d'un peu desmuntat, l'han tirat amunt. Mal quadrat de baix i tancat de dalt, el castell ha acabat fent llenya en el moment que es col·locaven la cassoleta i l'enxaneta. La colla, però, ha descarregat la primera torre de 8 de la represa i ha optat pel 4 de 8 en la ronda de repeticions, donant per descartat el 3 de 9 amb folre. Els verds han tancat l'actuació descarregant el pilar de 6 -només l'havien carregat a Sant Cugat- i un vano de nou pilars de 4.«El castell de 9 té el titular, però el de la primera ronda -4 de 8 amb l'agulla- ha estat el castell de la diada, els que entenem de castells sabem de la seva dificultat», ha manifestat el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, Cisco Benet, en acabar l'actuació. «Havíem assajat tots els castells, de riscs i d'agosarats no ho hem estat gens; no ha sortit com voldríem, però la vida ho té això i seguirem treballant, estic content en definitiva», ha afegit el cap de colla.Els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró han fet la mateixa actuació: 2 de 7, 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els Castellers de Sants han descarregat també el 5 de 7 -amb cinc noves incorporacions en el pom de dalt-, el 4 de 7 amb l'agulla i el 4 de 7. En la ronda de pilars, aquestes tres colles convidades en la diada de Tots Sants habituals dels últims anys, han aixecat diversos pilars de 4 -i els matalassers, un de 5.Ha estat la primera diada castellera sense limitacions a Vilafranca del Penedès, després d'un Sant Fèlix restringit que va acabar amb un acte reivindicatiu. Hi han estat presents, des del balcó de l'Ajuntament, l'exconseller Jordi Turull i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Prèviament a l'exbició castellera, els Castellers de Vilafranca han nomenat socis d'honor de la colla a Jordi Turull i a la periodista i conductora del FAQS, Cristina Puig.