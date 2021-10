La diada castellera que ho va canviar tot

Aquest dijous es presenta a Valls el documental sobre l'inici de la segona època d'or dels castells

Actualitzada 20/10/2021 a les 20:37

Tothom coincideix a afirmar que la diada de Santa Úrsula de 1981, ara fa 40 anys, va marcar el tret de sortida de la segona època d'or dels castells. Aquell va ser un dia històric, recordat pel 4 de 9 amb folre de la Colla Vella i el 5 de 8 de la Colla Joves.

Quatre dècades després, la ciutat de Valls vol recuperar la memòria castellera a través del documental El pas. Santa Úrsula 1981, un treball que ha tingut com a directora la tarragonina Maria Roig, qui després d'estudiar Història de l'Art es va especialitzar en la restauració de material d'arxiu fílmic i està estretament vinculada tant al món audiovisual com al casteller.

El treball s'articula a partir dels arxius d'imatges i sonors, així com d'entrevistes als protagonistes. «Fa quaranta anys no hi havia tanta documentació com ara, però tot i això hem trobat bastant de material», explica la directora.

«El documental s'estructura amb dos discursos. D'una banda, el dels periodistes, i de l'altra el dels castellers que hi van participar», detalla Roig. Així, en el primer apartat, s'ha recuperat la locució del 25 d'octubre de 1981 feta per Lluís Figuerola i Enric Pujol. En aquest apartat hi ha també el testimoni d'Eloi Miralles, casteller de Vilafranca i llavors també periodista de La Vanguardia, que, segons detalla Roig, «ofereix la doble visió, perquè ens parla un periodista casteller que, a més, ens explica com ho van viure les colles de fora de Valls». El documental compta també amb valuosos testimonis de castellers que aquell dia eren a plaça. I tot aquest material es complementa amb imatges actuals, que serveixen per posar en context tota la història. «Hem buscat localitzacions icòniques per a les entrevistes», subratlla Maria Roig, «com la de Guillem Bartolí, que la vam gravar a Ca l'Amada, l'aleshores epicentre de la Colla Vella i on es decidia tot. O la del Salvador Ramon, casteller de la Jove que l'hem entrevistat al pati d'assaig de la colla».

El Pas és un encàrrec de l'Ajuntament de Valls. La directora subratlla que aquest treball ha servit no només per produir un audiovisual, sinó també «per generar un fons documental de cara al futur, recollint documentació i fent entrevistes a gent que s'ha fet gran, i que d'aquesta manera deixa el seu testimoni per a més endavant».

Des de la mirada del 2021, Maria Roig apunta que treballs com aquests tenen el valor de recordar la dificultat de fer castells: «Abans de la pandèmia vam arribar a un nivell que era una bogeria. Feies un 3 de 9 amb folre i era com si no haguessis fet res. Crec que tornar a escoltar com aquella gent, fa 40 anys, va arriscar per fer uns castells que gairebé no sabien ni com es feien, posa en valor la dificultat de fer castells i ens recorda que fer-los és molt difícil. De fet, si fos fàcil, no ho faríem».

El Pas. Santa Úrsula 1981 es presentarà dijous a les 20 h. als JCA cinemes de Valls i se'n faran tres passis més divendres, dissabte i diumenge a la mateixa hora.