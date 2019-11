Els Castellers de Vilafranca es llueixen a la Diada Castellera de Tots Sants

Han descarregat de forma solvent un 4d9sf, primer, i un 3d01fm, després, convertint-se en l'única colla que ha completat el colós de deu pisos aquesta temporada

Actualitzada 01/11/2019 a les 17:27

Els Castellers de Vilafranca s'han lluït a la Diada Castellera de Tots Sants celebrada avui a Vilafranca del Penedès, en descarregar de forma solvent un 4d9sf, primer, i un 3d01fm, després, convertint-se en l'única colla que ha completat el colós de deu pisos aquesta temporada.A la Diada de Tots Sants s'ha viscut una llarga jornada castellera, on totes les colles tenien molts reptes encara pendents aquesta temporada i la majoria els han superat amb nota.La primera ronda ha començat amb el 4d9f dels Capgrossos de Mataró, que han descarregat després d'un peu desmuntat i, seguidament, ha estat el torn dels Castellers de Vilafranca, que han desmuntat dos peus de 3d10fm i després han fet un intent desmuntat amb el pis de setens ja a la part alta de la construcció.Després dels de Vilafranca ha estat el torn dels Xiquets de Tarragona, que han completat la td8f per primera vegada aquest any i els Castellers de Sants, que han descarregat el 5d8.La segona ronda ha començat amb el 3d9f descarregat pels Capgrossos de Mataró, que seguien el programa previst.No ha estat el cas dels Castellers de Vilafranca, que han decidit aparcar per una estona el 3d10fm i apostar per un valor segur com és la td9fm, que han completat amb solvència; seguidament els Xiquets de Tarragona han desmuntat el 5d8 amb 'dosos' col·locats i els Castellers de Sants han descarregat el seu segon 4d9f de l'any.En tercera ronda els Capgrossos de Mataró han completat el 4d8 amb agulla, que feia tres anys que no descarregaven, i llavors ha arribat un dels moments més importants de la diada amb la prova del 4d9sf dels Castellers de Vilafranca, un dels seus grans objectius, que després de dos peus desmuntats han descarregat amb solvència i han celebrat amb magnificència, ja que feia exactament tres anys que no completaven aquesta estructura.Seguidament hi ha hagut dos intents desmuntats de 5d8 dels Xiquets i de 3d9f dels Castellers de Sants, el pilar de 8 amb folre i manilles carregat pels Capgrossos de Mataró i, quan eren ja dos quarts de la tarda, els Castellers de Vilafranca han intentat de nou el 3d01fm, que aquesta vegada han descarregat amb solvència convertint-se així en l'única colla que ha completat el colós de deu pisos aquesta temporada.Finalment -després d'un 4d8 i un 3d8 dels Xiquets de Tarragona i el 3d9f dels Castellers de Sants- els de Vilafranca han completat el pilar de 8 amb folre i manilles, el que ha convertit la seva actuació en la tercera millor diada de la història i la segona millor de l'any.