Les colles de Valls fan història carregant el 3 de 9 sense folre per Santa Úrsula

La Colla Vella fa l'aleta al gamma extra a la segona ronda i la Joves el planta a la tercera

Actualitzada 27/10/2019 a les 16:09

Les colles de Valls han tornar a fer història en el món casteller després de carregar per primera vegada el 3 de 9 sense folre. Un castell de dificultat màxima que els rosats han coronat en la segona ronda de la diada de Santa Úrsula de Valls.Uns minuts abans l'havia provat en dues ocasions la Colla Joves Xiquets de Valls, però l’han desmuntat quan faltava per col·locar el pom de dalt. Amb tot, els de la camisa vermella no han defallit i l'han respost la colla veïna carregant-lo a la tercera ronda, posant la rúbrica en una diada per al record.En primera ronda, la Vella ja ha fet el 4 de 9 sense folre, mentre que la Joves ha obert la diada a la plaça del Blat amb el 2 de 8 sense folre. De la seva banda, la Joves han descarregat un 4 de 9 amb folre i un 2 de 8 sense folre.