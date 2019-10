Les colles de Valls desfermen l'eufòria per Santa Úrsula aixecant el primer 3 de 9 sense folre

La rivalitat tradicional a la plaça del Blat cedeix el pas als càntics a l'uníson

Una jornada amb d'enorme dificultat

Dia històric a la ciutat bressol del món casteller. La Vella i la Joves de Valls han escrit una nova pàgina en el món casteller després de carregar per primera vegada el 3 de 9 sense folre. Un castell de dificultat màxima que els rosats han coronat en la segona ronda de la diada de Santa Úrsula de Valls. Uns minuts abans l'havia provat en dues ocasions la Colla Joves Xiquets de Valls, però l'han desmuntat quan faltava per col·locar el pom de dalt. Amb tot, els de la camisa vermella no han defallit i han respost la colla veïna carregant-lo a la tercera ronda, posant la rúbrica final en una diada per al record. La rivalitat tradicional a la plaça del Blat ha cedit el pas als càntics a l'uníson i els caps de colla s'han abraçat a l'ajuntament.El cap de colla de la Vella, Albert Martínez, ha reconegut en declaracions a l'ACN que tenia ganes «d'explotar» i celebrar-ho amb els companys, perquè fins llavors ha hagut de gestionar «emocions» i anar «pas a pas». «Ara toca gaudir-ho», ha reblat. En aquest sentit, celebra que aquesta construcció inèdita, que creu que «ha arribat per quedar-se» a les diades, «s'hagi estrenat a Valls» i treu importància a quina colla l'ha fet primer. «És igual, si hagués estat al revés, estaria igual de content», ha conclòs.En una línia similar s'expressa en declaracions a l'Agència el cap de colla de la Joves Xiquets de Valls, Francesc Ramon, que assegura que la plaça recordarà «què ha passat, no qui l'ha fet abans» i ha qualificat la diada «d'històrica» i es mostra convençut que quedarà gravada al món casteller. «Encara no ho hem assimilat, ha estat complicat com s'ha anat desenvolupant, però la confiança i el treball ens ha permès assolir l'objectiu», justifica. En aquest sentit, veu justificades les «bones sensacions» i la «confiança» general en el castell, que ha acabat «tenint premi».Els rosats han començat la seva actuació amb el 4 de 9 sense folre. L’estructura presentava alguns canvis en el tronc respecte els que havien fet aquesta temporada i l’han pogut descarregar. A la segona ronda, tot i que havien anunciat en un principi el 2 de 9 sense manilles, han optat finalment pel 3 de 9 sense folre. Quan l'enxaneta ha fet l'aleta, la plaça del Blat ha esclatat en crits de celebració. Just després, l'estructura s'ha trencat. A la tercera ronda han descarregat un altre castell sense folre, el 2 de 8 sense folre i han acabat amb un pilar de 8.La Joves ha començat amb el 2 de 8 sense folre, que han descarregat per tercera vegada aquesta temporada. A la segona ronda han fet l'assalt al castell inèdit, però la canalla ha reculat i l'han acabat desmuntant. A la ronda de repetició han optat pel 4 de 9 amb folre, que han descarregat. A la tercera ronda, després que la Vella hagués carregat el 3 de 9 sense folre, la Joves hi ha tornat. En el primer intent el castell s’ha fet molt llarg i quan aixecador i enxaneta arribaven a dosos s’ha acabat trencant. Però no han volgut renunciar-hi i després d’una reunió han decidit tornar-lo a provar. El castell ha pujat llavors sòlid i l'han acabat carregant.