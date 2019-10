Santa Teresa torna a ser talismà per la gamma extra

La Joves demostra ambició amb el 2d8sf i el pd8fm a les portes de Santa Úrsula. La Jove signa un pd8fm balsàmic

Actualitzada 13/10/2019 a les 19:40

El Vendrell ha celebrat aquest diumenge al migdia la diada castellera de la Fira de Santa Teresa. La plaça Vella de la capital del Baix Penedès, escenari de memorables fites castelleres, acollia avui les colles que, amb tota seguretat, li tenen més estima. Els Nens del Vendrell han rebut les habituals Joves de Valls i Jove de Tarragona en una altra diada de màxims i emoció fins al final, que ha vist fins a tres castells de gamma extra.La Joves de Valls fa temps que té en ment una cosa: Santa Úrsula. La cita cabdal de finals d’octubre ho justifica gairebé tot, i per això avui tocava treure a passejar la bèstia –cada cop menys- indomable dels diables vermells. Els vallencs han començat amb un 3d9f que s’ha hagut de treballar a la descarregada. Tot seguit ha arribat el moment més esperat: la plaça Vella ha emmudit en veure el 2d8sf de la Joves de Valls. Descarregat per Sant Fèlix, els vermells li han fet l’aleta amb relativa facilitat per, a la descarregada, demostrar que és un castell que també es pot treballar al límit.Èxtasi vermell a la plaça Vella, on han completat un 4d8p per donar pas al segon pilar de 8 emmanillat de la seva temporada. Amb unes manilles que han estat a punt d’anorrear el pilar diverses vegades, la Joves ha signat la millor diada de l’any i mostrat ambició i l’orgull necessari per encarar, de la millor manera, Santa Úrsula.Al mig de la plaça, la Jove de Tarragona afrontava els últims capítols d’una temporada que no ha estat, ni de bon tros, com volien. El 3d9f ha estat el castell de sortida, un pèl rebregat i nerviós tot i ser el quinzè de l’any. Els tarragonins han escollit el 4d9f a la segona ronda, un castell que enguany els havia despertat molts dubtes i que avui han hagut de treballar molt per completar.Com a la diada del Mercadal, la Jove ha descartat reptes superiors i ha fet un 5d8 de tràmit per encarar castell de la jornada: el pilar de 8 amb folre i manilles. Tot i la temporada, tothom sap que la plaça Vella és un talismà pels liles, i avui ho ha tornat a ser. La defensa aferrissada del quint ha permès als tarragonins assaborir un triomf amb gust de victòria que els serveix de premi per tota la feina que no ha sortit a plaça.Els Nens del Vendrell han demostrat, un cop més, que enlloc com a casa. Els locals han completat una clàssica de vuit (3d8, 4d8 i 2d7) de perfecta execució, repetint els resultats de Santa Anna i Llorenç d’aquest estiu, la seva millor marca enguany.