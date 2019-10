El Mercadal brilla amb llum rosada

La Colla Vella s’emporta el trofeu del Mercadal amb tres gammes extres. Els Xiquets de Reus desperten, a mitges, el 4 de 9 amb folre

Actualitzada 06/10/2019 a les 12:30

La plaça reusenca del Mercadal ha estat, un any més, l’escenari de la cita bianual del mateix nom. Fins a cinc colles, els locals Xiquets de Reus entre les quals, s’han donat cita el primer dissabte d’octubre; un dia que, en any parell, s’hauria celebrat el Concurs de Castells. Aquest cop, la ‘victòria’ exclusiva se l’ha emportat la Colla Vella, que ha brillat indiscutiblement amb tres castells de la màxima dificultat. Al seu costat, els Castellers de Vilafranca també hi han portat la gamma extra, mentre que els Xiquets han estrenat l’esperat 4 de 9 folrat. La Jove de Tarragona i els Capgrossos de Mataró han signat la tripleta màgica amb sensacions ben diferents.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ja demostrava les seves intencions des del principi, ensenyant a la plaça el peu del seu primer castell. Fins a dues vegades han baixat el 2 de 8 sense folre, per falta de garanties, abans de passar ronda. La tercera ha sigut l’ocasió aprofitada de la Colla Vella per apuntar-se un perfecte 2 de 8 sense folre, el cinquè de la seva temporada, una autèntica animalada. Sense intencions de repetir el castell de 10, com ho van fer fa dos anys, els rosats han descarregat un treballat 5 de 9 amb folre a la segona ronda i un reaparegut 2 de 9 amb folre i manilles, que no feien des del mes de juny. Finalment, els vallencs han signat la millor marca de la jornada amb el pilar de 6, i ara ja miren fixament la cita cabdal del 27 d’octubre, on podrien ensenyar estructures inèdites al quilòmetre zero del mon casteller.Els Xiquets de Reus es mereixen també tots els honors perquè, tot i no sortir amb tots els objectius de plaça, han escrit una nova pàgina d’or a la seva història. Amb el 3 de 9 amb folre de sortida, els de la camisa avellana han volgut assegurar posicions, sabent que era el tercer descarregat de la temporada. Però els Xiquets s’han esforçat de valent per demostrar que aquest era el moment i s’ho han jugat tot. La segona ronda ha sigut testimoni de la valentia dels reusencs en atacar el 4 de 9 amb folre. El castell ha quedat carregat amb una defensa impressionant del tronc, i això per si sol ja hauria de ser motiu d’orgull: era el tercer de la seva història. Els Xiquets han completat la seva diada amb el 2 de 8 amb folre encara que havien apuntat més alt amb les intencions.Qui també portava a pretensions de gamma extra al Mercadal eren els Castellers de Vilafranca, que han plantat d’entrada un bon 3 de 9 amb folre, pensat per anar una mica més enllà. A la segona ronda han tornat a enfrontar-se al que havia estat un dels seus castells insígnia, el 3 de 9 amb folre i l’agulla, però aquest ha quedat en intent en caure pels pisos superiors just després de l’aleta del tres. Sense aparcar definitivament la gamma extra, els vilafranquins han descarregat el 4 de 9 amb folre i, sent l’única colla que ha utilitzat la quarta ronda, han completat una miraculosa torre de 9 emmanillada que ha estat a punt de caure. Han tancat la seva diada amb el pilar de 7 amb folre, a punt per un viatge transatlàntic aquests propers dies.La Colla Jove Xiquets de Tarragona reapareixia a les places després d’una Santa Tecla que va acabar sense descarregar cap dels objectius més grans, cosa que ha obligat a assajar canvis en les estructures. Tot i que s’havia especulat amb castells superiors, la Jove de Tarragona ha mostrat fusta castellera i capacitat de reacció amb la tripleta màgica (3d9f, 4d9f, 5d8), arrodonida amb el pilar de 7 folrat, que voldrien repetir aviat amb un pis més.La tripleta màgica també ha estat la diada dels Capgrossos de Mataró, en aquest cas sent el resultat esperat. D’entrada s’han apuntat el 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre, descarregats la setmana passada, i a la tercera ronda han descarregat el primer 4 de 9 amb folre de l’any. Han signat la millor marca del que porten de temporada amb el primer pilar de 7 amb folre descarregat.D’aquesta manera el mon casteller obria el mes d’octubre. La propera cita marcada amb vermell és la diada de Santa Teresa, diumenge vinent al Vendrell, on la Jove de Tarragona podria portar la gamma extra, al costat de la Joves de Valls i els Nens del Vendrell. El mateix diumenge, els Capgrossos de Mataró es trobaran a Girona amb els Minyons i els Marrecs de Salt per celebrar la diada de Sant Narcís, també amb previsions de dificultat màxima. I Santa Úrsula reunirà per darrer cop les colles vallenques amb unes intencions que podrien trencar la història dels castells.