La Colla Vella dels Xiquets de Valls regna al Primer Diumenge de Festes de Santa Tecla

La Vella triomfa amb els ‘desfolrats’ davant la gamma extra de Jove i Verds, mentre que els Xiquets no poden amb els castells de 9

Actualitzada 15/09/2019 a les 22:31

La diada de Santa Tecla-el Primer diumenge de festes va tornar a centrar l’atenció del món casteller. Ahir al migdia, una plaça de la Font plena de gom a gom va viure la quinzena edició d’aquesta diada de nova creació amb el cartell de colles més habitual dels darrers anys. El públic va tornar a ser testimoni d’excepció d’una diada que les colles tenen marcada en vermell als seus calendaris.Les expectatives prèvies eren molt altes, en consonància amb els resultats que està donant la temporada castellera. No és cap secret que la colla que venia amb unes intencions més altes era la Vella de Valls, amb els dos castells sense folre i amb una carrera prometedora al darrere. Al seu costat, la Jove de Tarragona i els Castellers de Vilafranca portaven un programa de gamma extra que van complir a mitges mentre que els Xiquets de Tarragona es van encallar des del principi. La diada, que va durar tres hores llargues, va brindar moments intensos i emocions ben fortes.El nou format del sorteig al balcó de l’Ajuntament definia l’ordre de les rondes des del principi. Després d’un Cant dels Segadors molt reivindicatiu, amb una estelada immemsa inclosa, la sort va decidir que els encarregats d’obrir la diada serien els Xiquets de Tarragona, que van muntar ràpidament la pinya del 5 de 8. Els matalassers no van tenir un bon inici de la jornada, perquè la seva catedral va pujar remenada i, amb l’entrada de la canalla van arribar els primers dubtes i abans de poder-lo desmuntar, el castell va caure pels pisos superiors. Haver descarregat el 5 de 8 a la Diada Nacional no va servir de gaire als Xiquets, que veien com es complicava la diada des del principi.La segona en començar la seva participació va ser la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que va escollir el 9 de 8, una estructura de confiança. Tot i que amb els nervis propis d’un castell amb tanta gent, la Jove es va apuntar el cinquè 9 de 8 de l’any. Els Castellers de Vilafranca, tercers, també van assegurar la sortida amb una torre de 9 amb folre i manilles de manual que els va servir per veure els efectius de què disposaven i a quins castells podrien aspirar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no va donar opció a rèplica amb l’aposta pel 2 de 8 sense folre, la bèstia indomable que recentment ha pres el cognom de la Vella. El castell va pujar segur i aplomat i, tot i una fuetada abans de carregar-se, es va completar davant l’astorament de tota la plaça. Els vallencs estan a un descarregat d’igualar els Verds.Amb la intenció d’assegurar algun castell abans d’enfrontar-se a reptes superiors, els Xiquets de Tarragona van optar pel 4 de 8. Els ratllats se’l van apuntar per dotzè cop enguany sense oblidar un dels objectius de la diada: estrenar els castells de nou. Al seu costat, la Jove de Tarragona repetia el guió de Sant Magí que tan bé els va anar i provaven a la segona ronda la supercatedral dels castells. La Jove va topar novament amb la dificultat del castell, que va mostrar guerra des que van sonar les gralles. Es va carregar amb molt d’ofici però quan la canalla ja sortia el castell es va perdre i va tornar a quedar carregat.Els Castellers de Vilafranca havien anunciat el 3 de 10 amb folre i manilles com el plat fort de la seva diada, però els efectius a plaça els van fer optar pel 3 de 9 amb folre i l’agulla, estrenat per Sant Fèlix. El castell va pujar amb molt bones mides però després de la carregada, els pisos superiors es van embolicar i van sentenciar el castell, deixant-lo en intent fallit. La Colla Vella, sense treure el peu de l’accelerador, va tornar mostrar el seu domini sobre el castell total. Després d’un peu desmuntat, els rosats es van apuntar el primer 4 de 9 sense folre descarregat de la temporada davant del reconeixement sense pal·liatius de la plaça de la Font. La Colla Vella ajuntava, de nou, els dos castells sense folre, i aquest cop, descarregats. Una gesta que està, per ara, només al seu abast. Impressionant.Amb un sol objectiu en ment, els Xiquets de Tarragona van estrenar la segona ronda amb la segona temptativa del 3 de 9 amb folre de la temporada. Desmuntat per Sant Magí, els matalassers esperaven un castell que admetés més defensa, però l’estructura aviat va demostrar nervis i la canalla va decidir baixar-la en no veure-ho clar. A la banda de la Colla Jove de Tarragona, tot i la caiguda, tampoc no volien fer cap pas enrere i van muntar el peu del 4 de 9 amb folre i l’agulla, que havia quedat en intent per Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Ahir l’estructura composta es va mostrar molt insegura, amb moviments constants a banda i banda i problemes a tot arreu. No obstant, la Jove va mostrar caràcter i va defensar el castell quan semblava que ja estava sentenciat a caure. L’estructura del 4 es va desfer, deixant sol el pilar, que aquest cop no va admetre defensa i va caure deixant-lo carregat. Els dos castells més grans dels liles, per tant, quedaven a mitges.A l’altre costat, els Castellers de Vilafranca rebaixaven intencions i escollien el 3 de 9 amb folre per assegurar posicions. Amb un folre molt reduït, pensant en unes possibles manilles, els de Vilafranca van descarregar fàcilment el 3 de 9 amb folre, que haurien volgut amb un pis més. Tancava la tercera ronda la Colla Vella, que per culpa d’una lesió per Sant Fèlix no podien atacar el 4 de 9 amb folre i l’agulla i optaven pel 5 de 9 amb folre. El peu de la supercatedral, però, es va enfonsar inexplicablement quan anaven a sonar gralles, però la Colla Vella no estava disposada a cedir ni un pam. Muntat novament el peu del 5 folrat, els vallencs es van apuntar la quarta supercatedral de la temporada amb una execució suada i ben treballada.Insistents com de costum, els Xiquets volien sortir de plaça amb els galons de nou recent estrenats, i van tornar a provar el 3 de 9 amb folre. El castell va pecar del mateix i, un altre cop, es va haver de desmuntar preventivament per evitar una altra caiguda. Tercer intent desmuntat ratllat del 3d9f. Els Verds van tancar les seves rondes amb un 4 de 9 folrat al tercer peu i amb bones mides, que va donar pas al 3 de 8 final dels Xiquets, de circumstàncies. Novament, els matalassers sortien de plaça amb els dos castells de 8.I, tot i haver anunciat la intenció de repetir el pilar emmanillat que havien estrenat a Sant Fèlix, la Jove va reconèixer les conseqüències de la doble caiguda i va escollir el pilar de 7 amb folre per tancar la diada. En circumstàncies semblants es trobaven els de Vilafranca, que no volien forçar la màquina i van descarregar el pilar folrat. La Colla Vella va tornar a completar el pilar de 6 renovat que havia ensenyat feia unes setmanes.Les dues colles tarragonines tenen ara una setmana per assajar els reptes que es plantegen per la diada de Santa Tecla, el proper dilluns 23 de setembre al migdia. Probablement seran molt semblants als que tenien per la diada del Primer diumenge ja que cap de les dues no va sortir amb els deures fets de plaça. A la diada de la patrona també hi seran els del Serrallo i els de Sant Pere i Sant Pau que, com sempre, aniran a màxims. Els assajos de les quatre colles determinaran les expectatives de la diada de Santa Tecla.