Cop d'efecte de la Vella de Valls a Santa Tecla descarregant el dos de vuit i el quatre de nou nets

Una aparatosa caiguda condiciona els Castellers de Vilafranca, que descarrega la torre de nou amb folre i manilles, mentre que la Jove de Tarragona carrega el cinc de nou amb folre

Actualitzada 15/09/2019 a les 17:16

Actuació gairebé perfecta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la plaça de la Font de Tarragona, en la diada castellera del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Els de la camisa rosada han donat un cop d'efecte descarregant, novament, el 2d8 i el 4d9 nets la mateixa jornada. Han tancat la seva actuació descarregant un altre gamma extra, el cinc de nou amb folre, aquest després de dos peus desmuntats. La d'aquest diumenge, però, no ha estat la jornada dels Castellers de Vilafranca, que han aconseguit descarregar amb solvència la torre de nou amb folre i manilles però s'han vist condicionats per una caiguda aparatosa a la segona ronda quan intentaven carregar el 3d9fa. La Jove de Tarragona han tancat també una jornada meritòria, descarregant el 9d8 i carregant de forma molt treballada el 5d9f.La Vella passa per un gran moment de forma i aquest primer diumenge de Santa Tecla ho ha tornat a demostrar a la plaça de la Font de Tarragona. El «tot descarregat» que han cridat al finalitzar l'actuació resumeix perfectament aquest estat de gràcia. Per primera vegada fora del concurs de castells, han aconseguit descarregar en una mateixa actuació la torre de vuit i el quatre de nou nets, sense folres. Uns gammes extra de gran dificultat i complexitat, que els de la camisa rosada han hagut de defensar amb fermesa, especialment des de la pinya i els segons.L'única concessió, si així es pot considerar, que s'han permès els vallencs són els dos peus desmuntats a la tercera ronda –en un d'ells, la pinya ha cedit engolint dosos- i tresos abans de descarregar el seu últim gamma extra amb el qual han rubricat una excel·lent actuació: el cinc de nou amb folre. Un castell que també han hagut de defensar al màxim i que ha acabat de desfermar l'eufòria que ja han mostrat al llarg de la seva actuació.Enguany, en canvi, els Castellers de Vilafranca no han tingut el seu dia aquest primer diumenge de festes de Santa Tecla. Els verds, amb força menys efectius que en anteriors ocasions, han començat forts, descarregant de forma solvent la torre de nou amb folre i manilles. A la segona ronda han començat els maldecaps: el tres de nou amb l'agulla ha fet llenya quan l'enxaneta havia fet la primera aleta i es disposaven a deixar el pilar. La canalla s'ha després de l'estructura i s'ha despenjat del castell en una caiguda aparatosa. Aquesta circumstància ha condicionat especialment la resta d'actuació dels verds, que ja no s'han plantejat intentar un 3d10, i han aconseguit descarregar, finalment el 3d9f i el 4d9f sense grans problemes.De les colles locals, novament la Jove de Tarragona ha tancat una meritòria actuació. Els de la camisa morada han aconseguit, d'entrada, descarregar sense grans dificultats el 9d8, un dels castells que més repeteixen aquesta temporada. Amb la confiança guanyada, han intentat a la segona ronda un gamma extra, el 5d9f, que només han pogut carregar: ha fet llenya quan l'estructura ha començat a trontollar en el moment que ja baixava la canalla. A la tercera ronda, la Jove ha provat sort amb el 4d9fa, un castell que han defensat amb ungles i dents, molt costós de mantenir estable. Finalment, i quan semblava possible assolir-lo, ha acabat fent llenya in extremis quan descarregaven ja el pilar.Per últim, els Xiquets de Tarragona segueixen sense aixecar el cap i aquest diumenge, jugant a casa, s'han hagut de conformar descarregant el 4d8 i el 3d8 en cinquena ronda, després d'haver desmuntat el 3d9f en dos ocasions: en la primera, la canalla no ha vist clara l'estabilitat de l'estructura i ha decidit baixar. A la primera ronda, l'intent de 5d8 ha fet llenya quan els acotxadors i l'enxaneta ja coronaven.Cap sorpresa, finalment, a la ronda de pilars que ha tancat la diada. La Jove de Tarragona i els Castellers de Vilafranca han aixecat el pd7f. La Vella de Valls ha optat pel pd6 i els Xiquets pel pd5.La reivindicació política ha tornat a estar present en aquesta diada del primer diumenge de festes. Durant el cant dels Segadors inicial, una estelada gegant ha anat passant per sobre del públic i els castellers congregats a la plaça de la Font, molts dels quals mostraven cartells amb la frase 'Fem República'. També el clam contra la violència masclista, després dels fets la diada de Sant Fèlix, ha tingut una presència destacada amb una pancarta penjada en un dels balcons de l'Ajuntament de Tarragona en la qual es podia llegir 'Tolerància zero amb el sexisme'.