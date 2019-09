La pluja sentencia la Diada Nacional a Valls

La meteorologia ha fet que només es veiessin tres castells en poc més de tres quarts d’hora

Actualitzada 11/09/2019 a les 10:32

Com ja és tradicional, Valls celebra la Diada Nacional amb una actuació castellera el vespre del 10 de setembre. Aquest cop, però, l’actuació ha estat marcada per la intensa pluja, que s’ha fet especialment persistent quan passaven pocs minuts de les 9 del vespre. La Colla Vella ha sortit de plaça amb tan sols un castell de 9, mentre que la Colla Joves ha apostat per la gamma alta de 8.La primera en actuar aquest vespre a la plaça del Blat ha estat la Joves de Valls, que ha escollit un 2 de 8 amb folre amb alguns canvis. El castell ha pujat remenat però s’ha completat amb certa facilitat pels vermells, sumant el desè de l’any. A continuació, la Vella de Valls ha intentat el 3 de 9 amb folre, l’estructura més gran que veuria la jornada. El castell, que també comptava amb alguns canvis al tronc, s’ha mostrat tancat al pis de sisens i s’ha descarregat, donant pas a la segona ronda.Amb la intenció de no perdre el temps, la Joves ha muntat ràpidament el peu del 5 de 8, que s’ha treballat des del principi i, després d’una carregada polèmica per les dificultats de la canalla, el pom de dalt s’ha emportat el castell, deixant-lo a mitges sota les primeres gotes de pluja. La Vella ha preparat el peu del 4 de 9 amb folre, però l’ha desmuntat preventivament per la intensitat de la pluja. Tot seguit, les dues colles i el cap de plaça han optat per suspendre finalment la diada, després de tres quarts d’hora de durada.Aquest proper cap de setmana les dues colles tindran compromisos importants a la comarca veïna del Tarragonès. La Colla Vella serà diumenge al migdia a Tarragona, a la primera diada de festa major, on podria apostar pels castells sense folre. Per la seva banda, la Colla Joves actuarà dissabte a la tarda a Altafulla, on volen seguir rodant els castells de 9.