Els Xiquets de Tarragona organitzaran 50 actes pel seu 50è aniversari

Els matalassers han dissenyat una imatge corporativa especial basada en la silueta de l’escut de la colla i el número 50

Actualitzada 08/09/2019 a les 12:32

50 actes

Nova imatge corporativa

Els Xiquets de Tarragona han presentat aquest diumenge els actes commemoratius del seu 50è aniversari, que celebraran des de la Santa Tecla d’enguany fins el setembre de l’any vinent. Seran 50 esdeveniments entre els que hi haurà homenatges a castelleres històriques de la colla, tertúlies, activitats esportives, diades castelleres o festes populars, entre altres. Durant la presentació celebrada al jardí de la Casa Canals s’ha donat a conèixer la camisa commemorativa del mig segle d’història dels matalassers, així com la imatge gràfica del 50è aniversari i marxandatge relacionat amb l’efemèride. En l’acte hi han participat membres de la junta directiva de la colla, amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.La presentació ha estat el primer dels 50 actes que els Xiquets de Tarragona organitzaran durant els propers dotze mesos. La celebració oficial començarà per Santa Tecla, ja que enguany la colla arriba a les «50 Tecles», tal com ha recordat la presidenta de l’entitat, Mireia González Mohedano. Mohedano ha posat en valor la tasca social de la colla durant tots aquests anys i ha destacat que va més enllà de fer castells.Per la seva banda, el cap de colla dels matalassers, Oriol Peiró, ha fet una mirada enrere als orígens de l’entitat, situats fa «gairebé 200 anys», moment des del qual es té constància d’activitat castellera o de ball de valencians a la ciutat. Peiró ha recordat que la primera colla tarragonina es va crear el 1885. El 1926, antics membres directes «dels primers Xiquets de Tarragona» van reemprendre l’activitat castellera després d’una anys de frenada; i l’evolució castellera a la ciutat va portar a crear els Xiquets de Tarragona, tal i com els coneixem ara, el 1970.Aquestes tres dates -1885, 1926 i 1970- apareixen a la camisa commemorativa que els Xiquets han preparat pel mig segle de vida. «És motiu de màxima il·lusió incorporar aquestes arrels a la peça de roba més significativa que té qualsevol colla castellera», ha exposat Peiró.Entre els esdeveniments més assenyalats hi ha la presentació del protocol de la comissió d’igualtat de la colla, aquest mateix setembre, l’exposició fotogràfica Viatge a l’origen de l’essència castellera prevista per al novembre o el llançament d’un lot de vins i caves del 50è aniversari el desembre. Pel 2020 hi ha previst iniciar un àlbum de cromos de la història dels Xiquets, un homenatge a les castelleres històriques de la colla, l’organització del 19è Torneig Casteller de futbol, una trobada d’antics grallers o timbalers, la diada castellera d’aniversari o la taula rodona La Tarragona castellera, entre altres.Per celebrar l’efemèride els matalassers han dissenyat una imatge corporativa especial, basada en la silueta de l’escut de la colla i el número 50 pintat amb les ratlles vermelles i blanques que caracteritzen la camisa dels matalassers. «Teníem molt clar que havíem de partir del nostre escut», han explicat Laia Sabaté i Marc Solé, responsables de comunicació de la colla i autors del disseny.A partir d’aquest nou logotip s’ha elaborat diferent material, entre el que destaca la samarreta commemorativa que es posarà a la venda. Octavi Torné, responsable de marxandatge dels Xiquets i il·lustrador, ha remarcat el vincle de la colla amb les festes de Santa Tecla, que a la samarreta es representa «a través de la unió de l’escut de la colla i el Braç de Santa Tecla». A més també s’han creat un mocador, una bossa i un domàs nous.La colla ha aprofitat l’acte per reunir els seus castellers i fer un assaig especial a la plaça del Rei, previ a les diades de Santa Tecla.