La diada del Pla de la Seu més difícil revalida els castells de nou

La pluja ha fet acte de presència al final de la diada i ha suspès els pilars de comiat

Actualitzada 06/07/2019 a les 22:50

El món casteller va a una velocitat diferent que la temporada passada, amb una marxa menys. Si l’any passat el Pla de la Seu va veure les manilles per partida doble, enguany el més destacat han estat els dos castells de nou que han plantat els Castellers de Vilafranca. Al seu costat hi havia els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona, organitzadors de la diada, que s’ha completat amb poc més de dues hores i amb un final inesperat: la pluja.Els Xiquets de Tarragona sempre han apostat fort per aquesta diada. Enguany, després de diversos intents desmuntats de 5 de 8, la prudència els feia ser més cauts i assegurar una diada amb els castells de vuit com a protagonistes. Així doncs, els Xiquets han donat el tret de sortida a la diada amb un 3 de 8 segur i de bones mides, completant el vuitè del curs. A continuació han atacat el 4 de 8, tancat al pis de quints però que també han descarregat amb molta solvència, i a la tercera ronda han optat pel 5 de 7, pràcticament de tràmit. Així, els Xiquets de Tarragona enceten un mes de juliol on voldrien trencar el sostre de la clàssica de vuit que van fer per Sant Joan; dissabte vinent a Altafulla tindran una altra prova de foc a la diada de les Cultures.Els Castellers de Vilafranca arribaven a Tarragona amb ganes d’espolsar-se els dubtes que planen sobre seu, i ho han aconseguit, però a mitges. D’entrada han escollit el 3 de 9 amb folre, que havien descarregat per últim cop fa gairebé un mes. El 3 folrat s’ha mostrat estable però una sacsejada els ha obligat a baixar-lo quan els dosos ja estaven col·locats. Els vilafranquins ho han tornat a intentar i, aquest cop sí, han pogut completar el tercer de l’any, donant pas a una de les estrenes, el 4 de 9 amb folre. Després d’un intent desmuntat els de la camisa verda s’han apuntat el castell, que ha estat treballat fins al final. Han signat el primer doblet de nou amb una torre de 8 folrada de bona execució.Els Castellers de Sants, tocats encara per la caiguda del 2 de 8 amb folre de fa un mes, han sortit d’un valor segur com és el 5 de 7, que han descarregat sense problemes. El 4 de 8 de la segona ronda, el castell més destacat de la seva presència a Tarragona, s’ha mostrat sòlid, i amb el 7 de 7 final han repetit el resultat de la setmana passada a Sant Cugat del Vallès. Uns passos necessaris per recuperar, a poc a poc, la confiança dels Castellers de Sants.Si la diada ha començat sota un sol radiant de ple juliol, a la ronda de pilars el cel havia canviat completament. Els Castellers de Vilafranca, tot i la tímida pluja, han estrenat un pilar de 7 amb folre gairebé perfecte, que només ha hagut de treballar amb l’aleta de l’enxaneta, signant la seva millor marca de la temporada. Els Castellers de Sants han pogut fer el vano de 5, però els Xiquets de Tarragona han hagut de descartar els pilars de comiat per la intensitat de la puja. Aviat la plaça ha quedat deserta de castellers i turistes per la que ha estat la primera tempesta de l’estiu.