La Joves de Valls passeja el seu pilar a Terrassa

El 3 de 9 amb folre va ser el castell més destacat dels vallencs, mentre que els Minyons van estrenar la gamma extra per partida doble

Actualitzada 30/06/2019 a les 20:37

El juny casteller es tanca amb una altra diada de gamma extra. Terrassa va celebrar diumenge al migdia la diada castellera de Sant Pere, al Raval de Montserrat, amb les dues colles de la ciutat, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa, i una colla convidada, la Colla Joves Xiquets de Valls. Els vermells hi van anar a fer un bon paper, després d’alguns problemes amb els castells de nou, i van treure a passejar el seu impecable pilar. Els Minyons de Terrassa, per la seva banda, van ensenyar les seves manilles i van completar la millor diada de l’any. Tot plegat, amanit amb una intensa calor que ha fet acte de presència a bona part de les places castelleres aquest cap de setmana.La Joves de Valls arribava a Terrassa després d’un Sant Joan amb dubtes a la gamma de nou que els feien ser prudents a la diada egarenca. Conscients d’haver de fer un bon paper, la Colla Joves va descarregar ja d’entrada el 3 de 9 amb folre, un castell que es va mostrar aplomat en tot moment. Representava el número cent que es descarregava a la cocapital del Vallès Occidental. Completat el castell de nou, els vermells van optar per fer gala del seu meravellós espadat i van estrenar el 4 de 8 amb el pilar a la segona ronda, que va anar seguit d’un magistral 3 de 8 amb el pilar i que ja s’ha convertit en el seu castell insígnia. Per acabar, la Joves va descarregar un altre pilar de 7 folrat, i ja en porten cinc, i van iniciar unes merescudes vacances. Els vallencs tornaran a plaça el 14 de juliol, a la diada del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra.Els Minyons de Terrassa estan demostrant que no ser convidats a Sant Fèlix és un revulsiu per ells i a la diada de Festa Major tenien ganes d’estrenar les manilles. De sortida van escollir el 4 de 9 amb folre, un castell que està donant maldecaps a moltes colles i que als Minyons els va jugar una mala passada. Inquiet a la pujada i molt rebregat a la descarregada, el castell no va poder aguantar una fuetada quan sortien sisens i va quedar carregat. Tot i la caiguda, els Minyons van redoblar l’aposta i van atacar el 2 de 9 amb folre i manilles, que es va mostrar impecable en tot moment, com si no fos el primer. Els egarencs van descarregar el 3 de 9 amb folre després d’un intent desmuntat i van enfrontar-se al primer pilar de 8 amb folre i manilles que es veia enguany, descarregat amb una feina titànica del quart.Al seu costat, els Castellers de Terrassa tenien els seus propis reptes, i van començar la diada amb bon peu, descarregant el 4 de 8. A la segona ronda van optar pel 3 de 8, que aquest any encara no havien ensenyat, i a la tercera ronda van descartar qualsevol assalt als folres i van apuntar-se el 2 de 7, signant la primera clàssica de 8 de l’any.