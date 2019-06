El Serrallo celebra la diada de Sant Pere

Ha tingut lloc diumenge al migdia a la plaça de Sant Magí

El barri del Serrallo va celebrar aquest diumenge al migdia la diada castellera de Sant Pere, amb els Xiquets de Tarragona, els Castellers d’Altafulla i els locals Xiquets del Serrallo, a la plaça de Sant Magí del barri mariner. La mateixa setmana que la diada de Sant Joan, les colles tarragonines es van prendre la diada de Sant Pere com una revàlida pels reptes que no havien pogut assolir.Els Xiquets de Tarragona tenien ganes de superar la clàssica de 8 que era el seu sostre, i van obrir la diada al Serrallo amb el 3 de 8, el setè d’enguany i que demostra que ja li tenen les mides preses. En segona i tercera ronda, fins a dos intents desmuntats de 5 de 8, que se sumen al de Sant Joan, van fer desistir els Xiquets del seu objectiu, i es van veure obligats a tancar la diada amb el 4 de 8, que també han descarregat en diverses ocasions. Els de la camisa ratllada van tancar el juny amb la clàssica com a sostre i preparant-se per la diada del Pla de la Seu, dissabte vinent, amb els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sants.Els Xiquets del Serrallo van sortir més contents ja que, després d’ajuntar per segon cop aquest any els castells bàsics de 7, a la tercera ronda van estrenar el 3 de 7 amb l’agulla, que havia quedat en intent desmuntat dilluns passat. Els del Serrallo van signar la millor diada del que porten de temporada i encaren el juliol amb la gamma bàsica de 7 assegurada. Els Castellers d’Altafulla, per la seva banda, van completar la diada amb la gamma de 6, i van descarregar el 3 de 6 amb l’agulla, el 2 de 6 i el 3 de 6. Els altafullencs ja tenen la mirada posada en la propera diada a casa seva, la diada de les Cultures, dissabte 13 de juliol.