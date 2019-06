Castells de rodatge de la Jove a Cambrils

La Jove de Tarragona estrena el pilar de 6 abans de les vacances

La Jove de Tarragona i els Xiquets de Cambrils han celebrat avui la diada de Sant Pere a la vila marinera. Les dues colles s’han trobat a una plaça poc habitual pels castells, la de les Remendadores, al costat del Club Nàutic de Cambrils, i amb un públic majoritàriament estranger. La diada els ha servit per rodar castells i estructures de cara a reptes superiors.La Colla Jove, després d’un gran Sant Joan on van descarregar la primera tripleta màgica de la temporada, arribava a Cambrils amb ganes d’estrenar més castells. Han descarregat a la primera ronda un 4 de 7 amb l’agulla molt plàcid tot i els canvis en l’estructura, i en segona ronda ha arribat la primera estrena de la tarda. El 2 de 7 s’ha mostrat nerviós però sense perill, amb bones sensacions. El 4 de 8 de la tercera ronda s’ha complicat als pisos superiors i han decidit tirar-lo avall, però l’han pogut descarregar a la ronda de repetició amb els quints un pèl oberts. A la ronda d’espadats, els tarragonins han estrenat un pilar de 6 que s’ha pogut descarregar tot i la fuetada que ha rebut a la descarregada. Ara la Colla Jove obre una setmana de vacances i tornarà a plaça a Torredembarra, el 14 de juliol.Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils han optat pel 2 de 6 de sortida, un castell que se saben de memòria i que enguany ja havien descarregat en sis ocasions. El 3 de 7 de la segona ronda ha demostrat que, en el món dels castells, no hi ha rival petit, i l’han hagut de desmuntar. Al segon intent, tot i el tremolor d’una de les rengles, els Xiquets de Cambrils se l’han fet seu i han signat el tercer de l’any, mentre que han tancat la diada amb un 4 de 6 de pur tràmit.