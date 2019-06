Reus celebra la millor diada de Sant Pere

Els Xiquets de Reus descarreguen el 3 de 9 amb folre més matiner de la seva història en una diada sense caigudes

Sant Pere està de celebració. El públic de la plaça del Mercadal ha vist la millor exhibició castellera que s’ha fet mai en una diada de Sant Pere. Els locals Xiquets de Reus han sor més que eufòrics de plaça en descarregar el 3 de 9 amb folre més matiner de la seva història i signant el seu millor resultat de la temporada. Al seu costat, les colles convidades dels Castellers de la Vila de Gràcia i la Colla Jove Xiquets de Tarragona no s'han quedat enrere i han fet una bona diada, plena de plans de futur.Els Xiquets de Reus saben que, si hi són tots, són capaços del millor. I dissabte a la plaça del Mercadal ho han tornat a demostrar. Ja de sortida, i per dotar de certes garanties la seva aposta, han tret la carta del 2 de 8 amb folre, que enguany ja havien descarregat en dues ocasions. Segur com de costum, el castell s'ha descarregat sense problemes i ha donat pas, així, al plat fort de la diada: l’assalt a la gamma de castells de nou.Després d’una setmana d’assajos molt intensos, els Xiquets de Reus sabien que era el moment de fer 'all in' i demostrar qui són. Amb el nervi de ser el primer de la temporada, el 3 de 9 amb folre avellana s'ha carregat amb suficiència i s'ha descarregat davant l’astorament de tot el públic casteller. Es convertia així en el castell de nou descarregat més matiner de la història dels reusencs, i la colla, conscient de la seva gesta, s'ha abandonat a l’eufòria del moment.El gran objectiu de la diada estava assolit però calia calmar els ànims. Els de la camisa avellana han optat per un castell segur a la tercera ronda, el 4 de 8, i deixar l’estrena del 5 de 8 per una altra ocasió. El carro gros, que a priori era el castell més assequible del seu repertori, ha estat el que ha portat més complicacions, en tremolar des del principi i en perdre la quadratura al moment de la carregada. Els Xiquets de Reus s'han convertit en la cinquena colla en descarregar els nou pisos i han tancat la millor diada de Sant Pere, posant les bases d’un estiu ple d’ambició, on els més agosarats ja somien en repetir aquella màgica tripleta.La Colla Jove Xiquets de Tarragona, que venia d’un gran cap de setmana, després d’estrenar dues estructures a Barcelona, ha arribat a Reus amb la voluntat d’assegurar els nou pisos. Obrint amb una carta segura, un 5 de 8 molt segur, la Jove de Tarragona ha deixat per la segona ronda el 3 de 9 amb folre. Sense perdre en cap moment les mides del castell, els tarragonins han hagut d’esforçar-se per descarregar-lo i signar, així, el segon de l’any. Per tancar la seva presència a Reus, els de la camisa lila han descarregat un 4 de 8 molt treballat i amb vistes a un pis més, descartant qualsevol estructura amb el pilar per falta d’algun component de l’espadat. Aquest dilluns, la Colla Jove tindrà una cita important a casa, la diada de Sant Joan, amb les quatre colles de la ciutat de Tarragona.Els Castellers de la Vila de Gràcia també han sortit molt contents de plaça, havent signat la millor diada del que porten de temporada. Han apostat fort de sortida amb l’estrena del 3 de 8, que han completat sense problemes. El gran castell dels barcelonins, però, ha estat el de la segona ronda, un 2 de 8 amb folre que s'ha carregat ràpidament però que ha patit a la descarregada, quan una de les quintes s'ha plegat i ha posat en perill l’estructura, sense arribar a caure. A la tercera ronda, els de la Vila de Gràcia han completat el cinquè 4 de 8 de l’any, el millor de tots tres, i han signat la primera tripleta de 8 de la temporada.