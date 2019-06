La diada de Sant Pere vol veure el 3 de 9 amb folre per partida doble

És el primer gran compromís dels Xiquets de Reus, que ja volen afrontar nous reptes; la Jove de Tarragona podria reeditar el 3 de 9 amb folre

Actualitzada 21/06/2019 a les 15:36

Reus està de Festa Major, i això sempre és sinònim de castells. Aquest dissabte 22 de juny, a partir de les 18h, els Xiquets de Reus tenen el seu primer compromís important de la temporada a la plaça del Mercadal. Els de la camisa avellana estaran acompanyats a la tradicional diada de Sant Pere per dues colles convidades, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Castellers de la Vila de Gràcia.Els Xiquets de Reus van celebrar aquest passat cap de setmana la Diada a l’Antiga, dins del mercat tradicional al Mercadal, que es va convertir en la millor prèvia de cara a la diada de Sant Pere. Els de la camisa avellana van tenir l’oportunitat de mesurar-se les forces i, ambiciosos com són, de preparar algunes estructures que podrien veure’s amb un pis més aquest dissabte a la plaça del Mercadal.El millor castell dels reusencs aquest any és el 2 de 8 amb folre, que ja han completat en dues ocasions i que de ben segur serà a la diada de Sant Pere. Però els objectius dels reusencs són més ambiciosos i se centren en un possible assalt al castell de nou pisos. L’única vegada que els Xiquets de Reus van provar el 3 de 9 amb folre a la diada de Sant Pere va ser aquell llunyà 2016, on el van deixar carregat. A plaça, el 3 de 8 l’han descarregat en sis ocasions, un bon precedent per somiar en alguna cosa més.A més a més, un altre dels propers objectius que es plantegen els de la camisa avellana és el 5 de 8, un castell que l’any passat no van estrenar fins al mes d’agost. Les possibilitats de la colla local també inclouen els castells de la gamma bàsica de 8, que enguany ja tenen sota el seu domini i que representen un valor segur a l’hora d’arrodonir una diada amb grans reptes. Els Xiquets de Reus són ambiciosos i han estat assajant intensament al local per ensenyar la seva millor cara; dissabte volen posar les bases d’un gran estiu casteller i ja estan preparats per superar la clàssica de vuit que suposa el seu llistó enguany.A la plaça del Mercadal també hi serà la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que viu un moment dolç després d’estrenar el castell de nou, dissabte passat a Barcelona. La Colla Jove tindrà en la diada de Sant Pere la prèvia a la diada de Sant Joan, dilluns vinent, a Tarragona, i vol tancar el juny amb els deures fets. Així, els objectius dels tarragonins a Reus passen per repetir la diada del Castell de Montjuïc, on van descarregar el primer 3 de 9 amb folre de la temporada. Podrien acompanyar-lo del 4 de 8 amb l’agulla, també estrenat dissabte passat, i del 5 de 8, una carta segura al Cós del Bou. Un altre objectiu dels liles podria ser el pilar de 6, que a Barcelona es va demostrar llest per estrenar.Els Castellers de la Vila de Gràcia venen d’un cap de setmana de descans i busquen seguir treballant la gamma de 8. El 4 de 8, descarregat per darrer cop a principis de mes, és el seu sostre enguany i podria ser un dels castells que portessin a Reus. Al seu costat, la gamma alta de 7 està ben consolidada i és una bona opció pels barcelonins, amb castells com el 2 de 7, el 5 de 7 o, si els efectius ho permeten, fins i tot el 7 de 7.La cita, dissabte a les 18h al Mercadal i just abans dels balls de la Mulassa i els gegants.