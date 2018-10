Colla Vella: I de sobte et saps guanyadora

Els rosats van tardar a celebrar el triomf al Concurs de Castells, pendents de l'última ronda dels vilafranquins

Actualitzada 08/10/2018 a les 10:40

La Colla Vella dels Xiquets de Valls va aconseguir diumenge trencar l'hegemonia dels Verds de les últimes edicions i es va proclamar guanyadora del Concurs de Castells de Tarragona.Ho va fer aixecant tres impressionants construccions, el 4 de 9 i el 2 de 8, descarregats i als que els va treure el folre i carregant finalment el 3 de 10 amb folre i manilles. Aconseguir aquests castells convertia els rosats en virtuals guanyadors de la competició de la TAP, però encara calia esperar si els Castellers de Vilafranca es treien de la màniga l'intent d'algun castell inèdit per mirar de superar els vallencs.Ningú de la colla rosada s'atrevia a celebrar el triomf de manera anticipada, fins que els vilafranquins van anunciar que donaven el Concurs per perdut i no intentaven cap construcció especial a la quarta ronda.Aleshores és quan a les files rosades es va produir l'esclat d'alegria i celebració per la victòria, que els hi arribava després de 18 anys d'hegemonia dels Castellers de Vilafranca. El moment de la celebració va quedar recollit en aquestes imatges de Castells en Xarxa, l'espai casteller de la Xarxa de Comunicació Local.