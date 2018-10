Zig-zag de la Colla Vella per guanyar el Concurs de Castells 18 anys després

Els rosats se situen al capdavant des d’un inici i aconsegueixen guanyar després de les darreres vuit victòries consecutives dels verds

Actualitzada 07/10/2018 a les 22:46

Carta segura de sortida

El punt d’inflexió

Ronda de 10

La calculadora verda

3 de 10 fm lila carregat

Els Capgrossos brillen

Queden diades

Des del 2002. Ininterrompudament els verds s’enduien el primer premi cap a Vilafranca. Enguany, però, els rosats s’han emportat l’estatueta piramidal cap a Valls. El món casteller necessitava agafar aire fresc després de vuit concursos consecutius guanyant els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls ho ha fet possible.Les edicions de 2014 i de 2016 van estar batallades, un autèntic duel que finalment es va decantar pels vilafranquins. Enguany però, les colles arribaven diferent. Per primera vegada en molts anys, la Vella liderava una temporada espectacular. Eren els favorits, però els de Toni Bach venien disposats a donar guerra.El frec a frec començaria des del minut 1 i Vella i Vilafranca s’havien de deixar estar de castells preliminars. Les dues colles han optat per una carta segura de sortida. Segura perquè ja l’havien descarregat, en cap cas perquè sigui fàcil, tot el contrari.Els Castellers de Vilafranca han sigut els primers de la parella en actuar. Han obert amb el 3 de 10 amb folre i manilles. Ha pujat nerviós i una relliscada de l’enxaneta al pis de sisens, ha deixat tocada la rengla. Amb l’aleta s’ha parat i s’ha descarregat exhibint veterania. I és que els verds són els únics que enguany han aconseguit completar un castell de 10.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un espectacular 4 de 9 sense folre. L’han tirat amunt a la primera, cosa que ja apuntava maneres perquè els rosats acostumen a fer algun peu desmuntat. Amb tremolí a la carregada que s’ha aturat un cop han col·locat dosos. S’estava obrint un pèl a quarts, però l’han fet sense complicacions.D’entrada, la Vella ja ha anat per davant, però els vilafranquins no s’han atemorit i han atacat el 2 de 8 sense folre a segona ronda. Després d’un peu desmuntat, han sonat gralles. Fins a la carregada, perfecte, però amb el bram de la plaça, el tronc ha començat a posar-se nerviós i en un no res, s’ha estirat a terços fins que ha petat, de manera que només l’han pogut carregar.Punt d’inflexió dels d’Albert Martínez a segona ronda, quan ells sí, han completat el 2 de 8 sense folre. Amb un domini absolut, l’han descarregat sense despentinar-se gairebé. Segurament ha estat el moment de més eufòria a la TAP. Un crit eixordador ha evidenciat la importància d’aquell castell, posant el Concurs al costat de la Vella.Els protagonistes de la tercera ronda han estat els castells de 10. Els Castellers de Vilafranca han fet un intent de 4 de 10 amb folre i manilles. Aquest castell també els va quedar en intent per Sant Fèlix i a Tarragona no han tingut major ventura. Com tot colós, anava a banda i banda, però potser amb un balanceig més agut que el que és habitual. No treballaven bé i amb sisens a lloc, han cridat “avall”. Finalment, s’han ensorrat el folre i les manilles. Sembla ser que el problema és que no acaben de trobar com lligar-lo perquè el treball de folre i de manilles hi és. Es veu al 3 de 10 i a totes les torres que han fet enguany.Amb aquesta mala sort dels de Vilafranca, els de Valls ja ho han tingut tot de cara. Han deixat pel final la carta més incerta, el 3 de 10 amb folre i manilles. Semblava que no es coronaria. Estava tancat i l’enxaneta s’ha fet enrere. Amb el crit de negació de la plaça, la canalla ha agafat forces i ha seguit amunt fins a fer l’aleta. Com si es tractés d’un miracle. Una seqüència espectacular.Després de l’ensopegada dels verds i amb la Vella havent puntuat tres castells, els de Toni Bach han optat per asserenar els ànims amb la torre de 9. L’onzena que completen enguany amb un 100% d’efectivitat. Però la de la TAP res ha tingut a veure amb les anteriors. Els vilafranquins estaven tocats moralment i han fet, segurament, el pitjor 2 de 9 emmanillat d’aquest any. Obert a quints i remenat. Encara que se’l saben de memòria i l’han pogut controlar.En aquest moment encara quedava una cinquena ronda. La tècnica dels Castellers de Vilafranca ha tret la calculadora. Estaven disposats a llançar l’inèdit 3 de 9 sense folre, però ni de descarregar-lo, aconseguien superar els rivals. D’aquesta manera han posat el punt i final a la seva actuació del Concurs, acceptant la victòria dels rosats.Quan l’speaker han anunciat els castells de la cinquena ronda i no ha anomenat els de la camisa verda, la Tarraco Arena Plaça ha embogit. Càntics de “la culpa és de la Vella” per celebrar que 18 anys després, el Concurs tornava a emportar-se’l la millor Colla Vella dels Xiquets de Valls.Amb el primer premi a la butxaca, el cap de colla dels del Portal Nou, ha pujat a la graderia per dirigir-se a totes les camises rosades. Els ha explicat la clau de l’èxit: no deixar de creure-hi, malgrat les baixes importants que van patir després de l’intent de 4 de 10 del Primer diumenge de festes. I els ha felicitat pel “zig-zag”, ha dit, que han fet, amb un castell darrere l’altre.La Jove de Tarragona portava un programa molt ambiciós. Però ells, a diferència de la Vella i de Vilafranca, sí que volien anar pas a pas. És per això que han escollit el 5 de 9 amb folre de sortida. A la supercatedral li tenen confiança, però a la TAP s’ha descarregat amb molta èpica. Els terços del tres no s’han acomodat amb el folre i estava molt obert. Els liles però, saben dominar-lo.El 3 de 10 amb folre i manilles de segona ronda era el gran objectiu del dia. L’havien carregat per Santa Tecla i a la TAP no han gaudit de millor sort. No ha pujat amb bones mides i l’encaix del tronc amb les manilles no ha estat l’adequat. Just després de l’aleta, el castell ha fet llenya. Segurament s’hauria d’haver baixat, però desmuntar una estructura tan gran, sovint, costa a les colles.Han acabat amb el 9 de 8 amb una sincronia total dels tres enxanetes. Se’l saben de memòria i fins i tot l’han treballat per posar-lo sobre un folre. Els del Cós del bou també tenien el 4 de 9 amb folre i agulla i fins i tot havien assajat el 4 de 9 sense folre, però al Concurs han decidir no arriscar més. Amb tot, han quedat tercers.Els Capgrossos de Mataró, juntament amb els Xiquets de Tarragona, han estat les úniques colles que tot els hi ha sortit a la primera. Amb el trio de castells de 9, dos dels quals gamma extra, han aconseguit la quarta posició.Han encetat el repertori amb un 3 de 9 amb folre molt ferm per passar al 2 de 9 emmanillat. Molt ben defensat. A quints s’ha arquejat moltíssim, però han sabut recuperar posició. Per acabar, l’estrena. La travessa del 5 de 9 amb folre ha estat rapidíssima. També és cert que el castell no ha parat en cap moment. Amb la supercatedral han sigut els primers a acabar.Els Capgrossos han sigut una de les colles més aplaudides i no és per a menys. Han completat les tres construccions molt bé i és una de les colles que ha fet una progressió més destacada les últimes temporades. De ben segur que els hi queda un bon final d’any.Les tres primeres colles classificades han marxat amb deures per fer. La Vella descarregar el castell de 10, Vilafranca el 2 de 8 sense folre i el 4 de 10 i la Jove de Tarragona el 3 de 10 i intentar el 4 de 9 sense folre. Les tres formacions encara tenen actuacions importants abans que posin el punt i final a la temporada.La Colla Vella té el duel vallenc final a la plaça del Blat en dues setmanes, per Santa Úrsula. Els Castellers de Vilafranca compten amb la diada de Tots Sants on actuen amb colles amigues i per tant, amb menys pressió. I la Jove de Tarragona té Santa Teresa al Vendrell el pròxim diumenge. Una plaça que ha escrit la història dels liles. D’altra banda, els Capgrossos de Mataró podran revalidar l’actuació del Concurs per Sant Narcís a Girona l’últim cap de setmana d’octubre. I encara tindrà tres oportunitats més, per Tots Sants a Vilafranca del Penedès, pel Memorial Mariona Galindo a casa i per la 40a Diada dels Minyons de Terrassa que clourà la temporada castellera el 18 de novembre.En definitiva, un altre Concurs de Castells que quedarà a les retines de milers de persones que han vist com, 18 anys després, la Vella prenia el primer títol als Castellers de Vilafranca. Caldrà veure si els rosats saben mantenir-lo tants anys com els verds. Ara, a esperar a la 28a edició del Concurs de Castells que se celebrarà, si res canvia, el 4 d’octubre de 2020.