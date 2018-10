L'1 x 1 del Concurs de Castells

Anàlisi de les colles participants en la jornada de diumenge

Actualitzada 07/10/2018 a les 23:37

Gloriosa Colla Vella dels Xiquets de Valls. L’estadística no falla, qui fa millor temporada, s’emporta el Concurs de Castells. I així va ser. Els rosats van descarregar el 4 de 9 i el 2 de 8 sense folre. A més a més de carregar el 3 de 10 emmanillat carregat. Els dos primers, sense despentinar-se. El tercer es va coronar miraculosament.L’intent de 4 de 10 per Santa Tecla va generar dubtes. Amb baixes importants, havien de renovar alguns titulars. Però els d’Albert Martínez ho van fer i ahir van situar-se des d’un inici al capdavant. Només una crítica, el castell de 10 s’ha d’assolir; encara no l’han pogut descarregar. Apunt fet, els del Portal Nou van recollir els fruits de molts anys de feina que van començar amb Manel Urbano de cap de colla i des de l’any passat, Albert Martínez va seguir. I alerta, en dues setmanes Santa Úrsula.S’havia avisat. Els Castellers de Vilafranca no arribaven com voldrien. No lideraven el món casteller com havien fet temporada rere temporada. Acumulaven baixes a causa de dues caigudes principalment, la de Berga i la de Cal Figarot. Van començar completant el 3 de 10 amb folre i manilles, però el 2 de 8 sense folre va quedar carregat. Es va mostrar molt ferm, però amb l’aleta van aparèixer tots els nervis fins que es va trencar. Van fer un intent de 4 de 10, però igual que per Sant Fèlix, es va ensorrar el nucli. Van acabar amb la torre de 9. L’onzena i segurament la més lletja.Amb tot, segueixen sent els únics capaços de descarregar un castell de 10, el 3 de 10 amb folre i manilles. Una carta que cal valorar i moltíssim. Els de Toni Bach no han pogut guanyar el novè Concurs consecutiu, però per Tots Sants encara tindran una oportunitat a casa.La Jove de Tarragona està dins l’Olimp casteller, però encara queda feina a fer per superar les dues colles capdavanteres. Els de la camisa lila van obrir amb el seu castell bandera, el 5 de 9 amb folre. Descarregat amb molta èpica. Van continuar amb el monstre. El colós va quedar carregat, igual que per Santa Tecla. No va pujar amb bones mides i amb l’aleta va fer llenya. La caiguda els hi va passar factura i van acabar amb l’estructura composta que se saben de memòria, el 9 de 8.Malgrat carregar el 3 de 10, els de la camisa lila no van sortir satisfets de la TAP. Un tret que diu molt de la colla que són i sobretot de la colla que volen ser. La tercera posició és merescuda. Més si s’analitza la temporada que han completat. Diumenge els del Cós del bou estaran al Vendrell, a Santa Teresa, on fa un parell d’anys van descarregar el 3 de 10 fm i l’any passat carregar el 4 de 9 sf.Els Capgrossos de Mataró tenien clar el que havien de fer aquest dissabte: 3 de 9 amb folre, 2 de 9 amb folre i manilles i 5 de 9 amb folre. I ho van fer molt bé i en aquest ordre. Els de la camisa blau marí van obrir amb un ferm 3 de 9 amb folre, per seguir amb un 2 de 9 emmanillat molt defensat. A quints es va arquejarmolt, però finalment van poderrecuperar posició. A tercera ronda va arribar el primer 5 de 9 de la seva temporada. A destacar la travessada, ràpidissima.Van executar perfectament totes les construccions i és evident que, a Mataró, la feina es fa correctament. El millor de tot? Encara els hi queden diades potents on revalidar aquesta actuació: Sant Narcís a Girona, Tots Sants a Vilafranca, Mariona Galindo a Mataró i la diada dels Minyons a Terrassa. Segur que podrem tornar a veure aquests castells dels de Cugat Comas.La Colla Joves Xiquets de Valls no va tenir el dia. Després de veure aquest any com dominaven la bèstia, van tirar-lo de sortida. Però en aquest castell qualsevol error es paga molt i molt car. Amb l’aleta feta, va caure. No van voler canviar els plans i van seguir amb el 4 de 9 sense folre. Dos intents desmuntats força iguals. Finalment van optar per sumar punts i poder ocupar així la cinquena posició amb els dos castells bàsics de 9 de tràmit.Lluny van quedar els tres castells sense folre que havien rumorejat. Els diables vermells no van sortir satisfets de la TAP. Amb aquesta colla, sovint es té la sensació que la feina a assaig no es veu reflectida a plaça i és una llàstima. Ara els hi queden dues diades importants, la setmana vinent, Santa Teresa al Vendrell i l’altra, Santa Úrsula a Valls. Tindran dues actuacions per recollir fruits.Els Xiquets de Tarragona no arribaven a la TAP en el seu millor moment. Arrosseguen unes temporades dolentes i només cal anar unes setmanes enrere, abans de Santa Tecla quan va dimitir el seu cap de colla. Encapçalats per una junta gestora, per Santa Tecla va arribar el punt d’inflexió descarregant el 3 de 9 amb folre.I a la TAP, amb tot en contra, ahir els matalassers van treure tot l’orgull i la ràbia per completar la tripleta màgica després de tres anys d’absència. Van començar el recital amb el 3 de 9 amb folre, per seguir amb el 5 de 8 i el 4 de 9 amb folre. Aquest últim, el primer de l’any. No van tenir bones mides, un 3 desconfigurat i un 4 molt obert. Potser el més maco va ser la catedral. Tant fa. És un cop d’autoritat, una injecció de moral pels del carrer Santa Anna, que per cert, enguany també s’han quedat sense local.No va ser el dia dels Castellers de Sants i no va reflectir, ni de lluny, el bon estat de forma que han demostrat aquest any. Ja van començar amb mal peu carregant el 3 de 9 amb folre. L’estructura estava perfecta, però quan va sortir la canalla, un dels quarts va saltar. Van tornar-hi a segona ronda i llavors sí que el van completar. Van continuar amb el mateix programa, però la torre de 9 també va quedar carregada. Finalment, van fer un 4 de 8 de tràmit per completar tres castells puntuables.Els borinots van fer el primer gamma extra de l’any al Pla de la Seu, convidats pels Xiquets de Tarragona. El 2 de 9 es va mostrar més solvent aquell dia i val a dir que durant tot l’any han fet els castells molt bé. Caldrà veure si el Concurs no els ha afectat psicològicament i poden aixecar el cap les pròximament: per la seva diada, per Tots Sants o per la Diada dels Minyons.Els Marrecs de Salt van haver de matinar per arribar a hora a la TAP. Els de Girona actuaven per primera vegada a la jornada de diumenge al Concurs de Castells i ho van fer amb un aprovat alt. El 5 de 8 va ser el castell de sortida, Tremolós, però treballat còmodament. A continuació, l’objectiu del dia, el 3 de 9 amb folre que només van poder coronar. Estava molt bé, però en un moment, gairebé sense adonar-se, va caure. A tercera ronda, intent desmuntat de 2 de 8 amb folre, per a quarta, descarregar-lo sense complicacions.Els d’Iruna Rigau van iniciar una temporada espectacular i al juny ja van descarregar el 3 de 9 amb folre, però després, a mesura que va avançar, tot es va anar complicant. El Concurs ha de ser un cop de puny sobre la taula per plantar-se a Sant Narcís amb la convicció que poden descarregar aquesta actuació.Els Castellers de Barcelona van anar de més a menys. Als vermells no els hi van anar bé l’arrencada quan van haver de desmuntar el 4 de 9 amb folre. Amb sisens col·locats, van patir una fuetada i la canalla es va fer enrere. A segona ronda sí, el podien completar. El 2 de 8 amb folre no va ser maco, va anar girant a banda i banda en tot moment, però el van poder salvar. A quarta ronda ven fer un intent desmuntat de 3 de 8 que van descarregar a cinquena ronda.És evident que els barcelonins haguessin preferit una altra actuació, però cal posar-la en valor. Per la Mercè no van aconseguir coronar cap castell de 9 i després d’això va dimitir quie ra cap de colla, Jordi Planas. A la TAP es va estrenar Carlos Maroño qui els conduirà fins a final de temporada. Ara només els queden dues diades, la del Roser a Vilafranca i la Festa Major del Clot on han de fer un bon paper.Els Castellers de Sant Cugat aterraven a la TAP un diumenge 18 anys després. Hi van estar el 2000 i després van tornar l’any 2012 en la jornada de dissabte. Ahir van poder carregar el 3 de 9 amb folre. Era el repte del dia i va mostrar males mides, treballat massa aviat i després de l’aleta es va trencar per dalt. A primera ronda havien fet una catedral molt nerviosa i van acabar amb el 4 de 8.Actuar diumenge imposa, però tenint en compte l’evolució dels gausacs, al Concurs van fer un bon paper. Els de Sant Cugat van assolir els 9 pisos per aquestes dates, ara fa un any, a la diada de l’Esperidió organitzada per la Jove de Tarragona. Aquestes dues setmanes que venen, hauran de treballar de valent per corregir errors i poder-lo completar per l’Esperidió ja que enguany, les dues vegades que l’han intentat, només l’han pogut coronar.Els Castellers de Sabadell van tastar la nova normativa. Aquest Concurs només puntuava un castell carregat, el de major nivell. Van començar amb un 7 de 8 molt parat per seguir amb el 3 de 9 amb folre que van carregar. A tercera ronda van anar a pel 4 de 9 folrat. Un dels terços s’enfonsava i quan semblava que ja el tenien, va caure de manera que només el van carregar. Aquest castell no els va puntuar res perquè el 3 de 9 anterior té més valor. Les edicions passades, els de Sabadell ja haurien acabat, però amb la nova normativa, van haver de fer un altre castell després de dues caigudes, el 4 de 8.Finalment va quedar aparcat el 2 de 8 amb folre, però encara tindran algunes diades per portar-lo a plaça i per intentar descarregar un bàsic de 9 que enguany només han pogut carregar. Candidates ho és la seva diada la setmana vinent.Els Castellers de la Vila de Gràcia tenen problemes amb el 3 de 9 amb folre aquesta temporada i el Concurs de Castells ho va evidenciar. A segona ronda van encarar-lo, però amb dosos col·locats els hi va quedar en intent quan un dels quarts que estava molt obert, va saltar. Primer havien fet el 2 de 8 amb folre, executat a la perfecció, res a veure amb el castell de 9. Després de la caiguda, van haver de conformar-se amb el 4 i el 3 de 8.Els graciencs acumulen diversos intents desmuntats de 3 de 9 amb folre, dos per la Mercè i dos més per la Festa Major del seu barri el 18 d’agost. Ara els resten tres diades a Barcelona abans de posar el punt i final a la temporada. Hauran d’analitzar el 3 i veure si no és millor apostar pel 4 de 9 amb folre. De fet, han completat més 4 de 8 que 3 de 8 aquest any. L’únic 3 de 9 amb folre descarregat és el de la seva Festa Major.