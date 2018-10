Xavier González: «Els canvis de normativa demostren que el Concurs és viu»

El Concurs de Castells només puntuarà un castell carregat, una mesura que ha aixecat polseguera

06/10/2018 a les 11:52

— Tenim un protocol establert perquè tot aquell qui arribi a la TAP aquests dies, gaudeixi al màxim. Entren en dansa un munt de factors, per exemple les entrades. No poden haver-hi entrades doblades per exemple. Treballem amb la màxima tecnologia que pot treballar qualsevol gran esdeveniment del país.— Els canvis de normativa demostren que el Concurs és viu. Les persones que formen part de la comissió assessora que és qui impulsa aquests canvis, no treballen de manera improvisada ni ràpida, tot el contrari. Però no sabrem com va tot plegat fins que hagi passat el Concurs.— Tampoc ens cauen els anells per canviar una cosa que no ha funcionat. Aquest dinamisme dona encerts importants com les rondes encavalcades de fa dos anys. També errors com el nombre de peus desmuntats. Enguany es podran tornar a desmuntar dos peus.— No ho crec. Els tres dies del Concurs són dates marcades en vermell al calendari de les colles. Veurem grans castells, el que no sabem és qui els farà més grans. Hi ha molts factors que juguen aquell dia.— Des de l’any 32 el Concurs ha treballat perquè vinguin totes les colles. El que no farem és adaptar les normes a una colla determinada. La història ens explica que la gran majoria de les colles s’hi senten còmodes i que es va transformant. Nosaltres no deixem de convidar-los cada dos anys.— Aquesta edició és la que portem més entrades venudes per dissabte. Ens agradaria que la plaça es veiés al màxim de semblant de com és diumenge. Per la gent que ens agraden els castells és una alternativa molt interessant.— A l’última edició ja va haver una baixada considerable perquè no ens agrada gens. Ha de prevaldre la rivalitat sana i el respecte. El que costa fer grans construccions, avala el respecte cap a les altres colles i també del públic que és majoritàriament entès diumenge.— Totes les mirades se centren en les colles del grup A. Si ens fixem en el rànquing, les distàncies són més primes que mai. Podem augurar que hi hagi una disputa important entre aquestes quatre colles. La diferència és que enguany qui arriba com a cap de rànquing no és qui havia arribat en les últimes edicions.— Pensem que les 42 colles responen a la potència del món casteller. Per diversos motius, segurament són les que estan millor organitzades i amb més capacitat de participar en un esdeveniment com aquest que és exigent. De moment seguirem en aquesta línia.