Reusencs i igualadins guanyen ex aequo la jornada de dissabte del Concurs de Castells

Les dues colles han completat els mateixos castells

Actualitzada 06/10/2018 a les 21:03

La millor actuació de l’any dels de la camisa avellana

Els Moixiganguers, nova colla de 9

Tripleta de 8 osonenca

Els quarts també empaten

Jornada de dissabte del Concurs de Castells amb empat. Els Xiquets de Reus i els Moixiganguers d’Igualada han sortit amb el primer premi exaequo signant la mateixa actuació: 3 de 9 amb folre, 5 de 8 i 2 de 8 amb folre. Una diada que ha comptat amb 19 colles i és el preludi de demà quan es reuniran els 12 millors formacions. Els protagonistes han estat els igualadins que han completat la millor actuació del seu historial amb el primer castell de 9.Els Xiquets de Reus han completat el primer castell de 9 de la jornada del dissabte. Molt ben executat, tret d’algun detall sense importància. Amb l’aleta s’han notat els nervis i s’ha hagut de treballar força a terços i quarts. Quan més ha perillat l’estructura ha estat a la sortida de dosos. Potser s’han precipitat i han començat a baixar massa aviat. El 3 de 9 amb folre els de la camisa avellana el van carregar a inicis de setembre a Cambrils i el van descarregar per Misericòrdia.Els del Baix Camp han signat la millor actuació de la seva temporada, gràcies també, al 2 de 8 amb folre a primera ronda i el 5 de 8 a tercera. El 2 ha patit una batzegada quan l’enxaneta ha aixecat la mà i s’ha girat una mica, però s’ha reconduït ràpidament. Anecdòticament, ha sigut el primer folre del dia. Pel que fa al 5 de 8, ha mostrat nervis, però res important. Un castell que els de Toni Bach han celebrat més que el de 9 fins i tot. No és d’estranyar tenint en compte que el tronc tenia moltíssims canvis. La catedral avellana ha sigut la segona de l’any i s’ha vist molt millor que la de Gràcia.Els Moixiganguers d’Igualada eren 500 camises a la TAP. Era el dia. Sens dubte han estat els protagonistes de la jornada gràcies al 3 de 9 amb folre, el primer de la seva història. L’han completat al primer intent, a segona ronda, i gairebé sense despentinar-se. Espectacular. El món casteller ja compta amb una altra colla de 9.A primera ronda han obert amb un 5 de 8 molt ben fet, tot i que tenia una mica de nervi. A tercera ronda havien d’igualar els Xiquets de Reus. No podia haver-hi cap error, cap penalització. I dit i fet, els igualadins han completat una treballada torre de 8 amb folre amb diverses fuetades a la carregada. Un cop descarregada, els Moixiganguers no s’han estat de celebracions amb el crit d’”un pis més”.Els Sagals d’Osona s’han proclamat tercers completant la tripleta de 8. El 3 de 8 ha estat l’escollit per encetar la jornada. Primer ha pujat tancat, però s’ha acabat obrint força a a quarts i al completar-lo els de Vic ja han cridat “un pis més”. Han seguit amb un 2 de 8 amb folre perfecte i un 4 de 8 de bones mides. Per autosuperar-se, a quarta ronda han provat el pilar de 7 folrat, però amb la motxilla d’entrada, el pilar s’ha fet enrere.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau també ha empatat amb els Xicots de Vilafranca, ocupant els dos el quart lloc. Els de Sant Pere i Sant Pau han hagut de renunciar a l’objectiu del dia, el 2 de 8 amb folre quan el 4 de 8 els ha quedat en carregat. Han acabat amb un 2 de 7 de tràmit. A primera ronda han fet un perfecte 3 de 8. El dissetè dels del barri cooperativista d’aquest 2018.Els Xicots de Vilafranca han començat amb el 3 de 8, completant-lo sense problemes. Després han sorprès amb un intent de 4 de 9 amb folre. S’ha vist que no el tenien. Abans de col·locar sisens, l’estructura s’ha ensorrat. Han seguit amb el 2 de 7 i han acabat amb el 4 de 8 carregat. Una construcció molt remenada quan amb la sortida de canalla no han pogut salvar.