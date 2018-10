El 27è Concurs de Castells arriba marcat pel canvi de normativa

Una vegada més, les millors colles del panorama casteller es donaran cita aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona

Actualitzada 05/10/2018 a les 08:56

El Concurs més seguit

Canvi de normativa

Més obert que mai

Colles de 9 dissabte

Aquest cap de setmana la Tarraco Arena Plaça tornarà a acollir les 31 millors colles castelleres. Diumenge les primeres 12 classificades i dissabte les 19 restants. Eltriatge es fa seguint el Rànquing del Concurs de Castells que valora els tres millors castells de cada colla. Com sempre, els Minyons de Terrassa han renunciat a participar-hi perquè no se senten còmodes amb el certamen. Tampoc hi seran els Tirallongues de Manresa perquè ja tenien una actuació tancada per aquest dissabte. Finalment, els Xiquets del Serrallo no actuaran per mèrits propis, sinó que tenen la plaça reservada com a colla local tarragonina.La venda d’entrades del Concurs és una bona eina per calibrar l’interès i la repercussió d’aquest. El dimarts 31 de juliol es van posar a la venda i en una hora i 44 minuts, les entrades per la jornada de diumenge s’havien esgotat. D’altra banda, cal remarcar que per la jornada de dissabte encara queden localitats, però sense desvetllar el nombre total d’entrades venudes, des de l’organització s’assegura que és l’any que més cadires s’ocuparan aquest dia. Amb el còmput global, Tarragona va ser la ciutat on es van vendre més entrades. Cal destacar que també se’n van adquirir des de França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Estats Units o Japó.L’edició d’enguany arriba marcada per un canvi de normativa que ha aixecat polseguera. “Amb l’objectiu de millorar la seguretat”, segons els organitzadors, aquest any només es comptarà un castell carregat. Així ho va acordar la Comissió assessora del Concurs de Castells. Aquest punt ha causat controvèrsia perquè el certamen no serà un reflex de les actuacions ordinàries. No farà de termòmetre del món casteller. Pot passar que una colla que faci la millor actuació no surti de la TAP amb el primer premi.A tall d’exemple, una colla que descarregui el 3 de 9 amb folre i agulla, el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles, passaria per davant d’una que completi el 4 de 9 sense folre, però carregui el 2 de 8 i el 3 de 9 sense folre.Pel que fa a la nova taula de puntuacions, cal esmentar que enguany els castells sense folre tindran més valoració que els castells de 10 amb folre i manilles. Un altre canvi que no ha agradat a tots, tenint en compte que aquesta temporada s’estan veient més construccions sense folre que de 10. Les colles es fixen amb la taula i la Comissió amb el món casteller. Quan es va aprovar aquestes puntuacions, veníem d’un any que s’havien vist molts castells de 10 i escassos castells sense folre. Sigui com sigui, el debat està obert i passat el Concurs caldrà analitzar si han estat bones decisions o no.El 27è Concurs de Castells també destaca per estar més obert que mai. Els Castellers de Vilafranca s’han emportat les últimes vuit edicions i enguany la Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba com a favorita. El 2016 els rosats ja van fer la guitza als verds i a l’últim moment van fer un intent de 3 de 9 sense folre que es va quedar a segons de carregar-lo i de retruc, de la glòria.Aquesta temporada els vallencs arriben amb millors registres i amb un fons d’armari de castells i de castellers impressionant. Al costat, uns vilafranquins que arrosseguen diverses baixes i amb poca gamma de castells.Un esglaó per darrere, tenim la Jove de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Cal tenir-los en compte. Segurament no ho tenen fàcil per guanyar el Concurs i depenen d’una mala actuació de les dues colles capdavanteres., però el Concurs no és només portar unes bones cartes, sinó saber-les jugar. Estratègia, sort... Hi entren molts factors.Enguany és la quarta edició de la jornada de dissabte del Concurs de Castells i per primera vegada (Xiquets de Hangzhou a banda), hi haurà colles de 9 a la TAP aquest dia. Els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus no han aconseguit entrar diumenge i les dues formacions podrien alçar construccions de 9 pisos. A més a més, dels Moixiganguers d’Igualada que volen intentar un castell de 9. És una mostra més de la bona salut del món casteller.En definitiva, la TAP tornarà a ser aquest cap de setmana l’epicentre del món casteller i també un aparador de Catalunya al món. El Concurs de Castells ha aconseguit ser un esdeveniment de primer ordre i posar Tarragona sota els focus cada dos anys. De ben segur que gaudirem.