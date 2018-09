Figueres s'emporta el Concurs de la Torre

Els Castellers de Castelldefels i els Castellers de l’Alt Maresme han quedat en segona i tercera posició respectivament

Actualitzada 30/09/2018 a les 18:15

El 2 de 7, el castell clau

Temps rècord

La pròxima jornada, dissabte

La primera jornada del Concurs de Castells s’ha celebrat diumenge al matí a Torredembarra. Hereva del Concurs7, les 11 últimes colles del Rànquing han alçat els seus castells. Els Castellers de Figueres s’han endut el primer premi, per darrere han quedat els Castellers de Castelldefels i els Castellers de l’Alta Maresme.En primer lloc han quedat els Castellers de Figueres gràcies a un 2 de 7 molt ben executat, a més a més d’un 5 de 7 força lent i un 7 de 7 perfecte. A segona ronda havien fet un intent desmuntat de 2 de 7. L’estructura remenava i la canalla s’ha fet enrere a punt de coronar-lo. Han acumulat 1.425 punts, completant la millor diada de la seva història.Amb 1.345 punts, el segon lloc l’han ocupat els Castellers de Castelldefels amb els mateixos castells que els primers, però amb la diferència que el 2 només l’han carregat. Ha pujat bé, però amb l’aleta s’ha deformat per totes bandes i ha saltat a quarts. Amb tot, han fet la millor actuació del seu historial. Pel que fa al 5 de 7, la rengla els ha quedat molt girada i l’han hagut de treballar. El 7 de 7, en canvi, l’han completat molt parat.Els Castellers de l’Alt Maresme han estat els tercers amb 1.345. Cal destacar que era la primera vegada que participaven el Concurs. Aquests també han portat el mateix trio de castells que els anteriors. El 2 de 7 també els ha quedat carregat i a més a més, el jurat els ha penalitzat, cosa que els ha fet desempatar amb els grocs. Abans l’havien desmuntat perquè el tronc s’estava girant excessivament. El 5 de 7 s’ha mostrat nerviós a la carregada i el 7 de 7 s’ha descarregat sense complicacions, però sí que és cert que la rengla del 3 s’ha apropat massa a la del 4.D’altra banda, a la quarta posició han quedat els Castellers del Poble Sec (4 de 7a, 5 de 7 i 7 de 7), després els de Sant Vicenç dels Horts (4 de 7 a, 3 de 7a i 3 de 7), sisens els Castellers del Riberal (3 de 7, 4 de 7 i 3 de 7a), els Castellers d’Altafulla s’han situat al setè lloc (3 de 7, 4 de 7 i 5 de 7), Castellers de Mollet (3 de 7, 4 de 7, i pilar de 5) a la vuitena posició, Matossers de Molins de Rei (3 de 7, 4 de 7a, p de 5), desens els Castellers de Caldes de Montbui (3 de 7, 4 de 7 i 2 de 6) i finalment els Castellers de Badalona (4 de 7a i 3 de 7).El cas dels de Badalona és curiós perquè és la colla que el 2016 va guanyar el Concurs de Torredembarra gràcies al 4 de 8 descarregat. Enguany però, no travessen un bon moment i fins i tot el cap de colla va dimitir a mitja temporada.La jornada s’ha desenvolupat amb un temps rècord de 3 hores i 40 minuts. És cert que no s’ha vist cap castell de 8, però sí de 7 i mig. El 2 de 7 ha estat la carta guanyadora de les colles.De les tres edicions celebrades a Torredembarra, la d’aquest any ha estat la que ha tingut menys caigudes. S’han alçat un total de 43 castells, dels quals 4 no s’han arribat a completar (3 han quedat en carregat i 1 en intent). Pel que fa a l’atenció sanitària, s’han registrat 30 assistències, amb 3 derivacions a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. L’organització ha xifrat en 1.450 camises les que han estat a plaça fent pinya.Dissabte vinent la Tarraco Arena Plaça acollirà la pròxima jornada del Concurs de Castells i ho farà amb 19 colles, les que al Rànquing s’han classificat del lloc 13 al 29. Per primera vegada hi haurà dues colles de 9, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. A més a més, els Moixiganguers d’Igualada volen intentar per primera vegada el 3 de 9 amb folre.Diumenge arribarà el plat fort amb les 12 millors colles del món casteller. S’espera un Concurs més disputat que mai amb dues de favorites, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca i també la Jove de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls al capdavant.