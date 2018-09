El 2 de 7, la carta millor guardada per guanyar el Concurs de la Torre

Torredembarra enceta aquest diumenge el Concurs de Castells amb les últimes onze colles classificades

Tornen els Castellers d'Altafulla

Aquest diumenge a partir de les 10 del matí començarà el Concurs de Castells. Serà a Torredembarra, en la primera jornada del certamen, hereva del Concurs7. La diada del 30 de setembre comptarà amb les 11 últimes colles classificades del Rànquing Concurs Estrella.A la plaça del Castell de Torredembarra estaran els Castellers del Poble Sec, els Castellers de Figueres, els Castellers de Castelldefels, els Castellers de Badalona, els Castellers de l’Alt Maresme, els Carallots de Sant Vicençs dels Horts, els Matossers de Molins de Rei, els Castellers de Caldes de Montbuí, els Castellers de Mollet, els Castellers del Riberal i els Castellers d’Altafulla.La jornada de Torredembarra és gratuïta i és una bona ocasió per gaudir dels castells de ben a prop. Els primers en actuar seran els Castellers del Poble Sec i es farà en solitari sempre que es provi un castell igual o superior al 7 de 7. Totes les colles s’han distribuït en tres grups.Els maduixots són els que arriben com a favorits a la cita de diumenge ja que porten en cartera el 2 de 7. També dominen la gamma mitjana de 7. Una colla que ha crescut exponencialment. Fa un parell d’anys van renunciar perquè no s’havien classificat d’entrada.Els de Figueres també volen fer el 2 de 7, igual que els de Poble Sec i els de Castelldefels. I alerta amb aquests últims perquè també tenen ganes de 4 de 8, una peça clau que també els fa estar a les travesses del podi.D’altra banda, els de Sant Vicenç dels Horts, els Castellers de Mollet i els Castellers del Riberal juguen al voltant dels castells amb agulla, el 3 i el 4 de 7 amb el pilar.Finalment, els Castellers de Caldes de Montbui, els Castellers d’Altafulla i els Matossers de Molins de Rei han completat castells bàsics de 7.L’única colla del Camp de Tarragona que prendrà part de la primera jornada del Concurs de Castells són els Castellers d’Altafulla. Hi tornen després de l’absència de l’any 2016. Enguany han entrat de rebot. S’han classificat al lloc 47 del rànquing i hi han accedit després de diverses renúncies.Els altafullencs no travessen els seus millors anys. De fet, aquesta temporada els seus màxims castells han estat els dos bàsics de 7. I el 4 només l’han descarregat tres vegades. L’any passat van poder descarregar una vegada el 5 de 7 que va ser la seva màxima construcció.Des de fa anys tenen entre cella i cella el 2 de 7 i enguany han completat deu vegades el 2 de 6. Caldrà veure si el tenen prou madur per diumenge, però de moment sembla que està descartat.El que sí que sembla que arribarà és el 5 de 7. Ja volien intentar-lo per la diada del seu 45è aniversari que van celebrar fa un parell de setmanes. L’assaig de divendres no va anar del tot malament, però amb el canvi d’ubicació de l’actuació a causa de la pluja, es van truncar els plans dels de Pol Munté.Caldrà estar ben atent a aquesta primera jornada del Concurs que donarà pas a les dues de la TAP, la setmana vinent a Tarragona.