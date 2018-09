Els quatre pilars caminant arriben al balcó de l'ajuntament

El més ràpids ha estat el de Sant Pere i Sant Pau amb sis minuts i mig

Actualitzada 24/09/2018 a les 15:52

Castells de 8 a les Cols

La Diada de la Mercè és l'últim dia de festes de Tarragona i l'acte principal és els pilars caminant. Una festa molt arrelada a Tarragona que comença a la una del migdia a la plaça de les Cols amb una diada castellera atípica. L'actuació només compta de dues rondes i després es dona pas als pilars caminant. El pilar s'alça a la mateixa plaça de les Cols, puja els vins esglaons de la Seu, al Pla de la Seu gira i torna a baixar per enfilar el carrer Major, la baixada de la Misericòrdia i entrar a la plaça de la Font fins al balcó de l'ajuntament. Els castells i els pilars es fan per ordre d'antiguitat, començant pels Xiquets de Tarragona i acabant amb els de Sant Pere i Sant Pau.Quan faltaven deu minuts per dos quarts de tres de la tarda, el segon del pilar de quatre dels Xiquets de Tarragona ja pujava sobre la pinya. Els matalassers han agafat eel pilar una mica girat, però ràpidament l'han reconduït. Els ratllats han arribat al balcó amb 8 minuts 24 segons, força lent, però d'aquesta manera, els ratllats han completat tot el recorregut per tercer any consecutiu.Arribava el dels Xiquets a la plaça de la Font, quan han sonat gralles del pilar lila a les Cols. La marea lila ha assolit les escales de l'ajuntament amb 7 minuts, Una velocitat trepidant que quasi trepitja els ratllats. En el cas de la Jove de Tarragona, també ha estat el tercer any consecutiu.Els Xiquets del Serrallo sí que han fet un canvi de baix. L'han completat abans d'arribar als serveis territorials de Cultura de la Generalitat. Un moment molt aplaudit tenint en compte que és molt dificultós. A diferència d'altres anys, no han fet cap canvi en entrar a la plaça de la Font. Els de la camisa blau marí han esgotat 10 minuts i 43 segons, el 23è consecutiu, una xifra espectacular. El segon ha patit moltíssim, sobretot a l'últim tram i li ha faltat res perquè caigués a les escales del consistori tarragoní. És evident que els serrallencs estimen aquest moment i l'assagen de valent i hi creuen com ningú. Els d'Adrià Iglesias han exhibit una pancarta amb el rostre de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, figura que enguany ha estat la padrina del pilar.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha patit un sotrac quan enfilaven les escales de la Seu. També han fet un canvi al carrer Major i amb el baix nou, el pilar ha assolit una velocitat trepidant, sobretot a la baixada de la Misericòrdia. L'han culminat en 6 minuts i 31 segons, mig minut menys que els liles, però com dèiem, amb un canvi de baix.Pel que fa a la diada castellera prèvia, la Jove de Tarragona ha començat amb el 3 de 8 amb algun canvi que pot apuntar maneres per repetir el 3 de 10 amb folre i manilles pel Concurs. S'ha vist nerviós als pisos superiors, però s'ha descarregat sense cap mena de problema. Els de la camisa lila han fet un tranquil 4 de 8. El 4 de 9 sense folre és un dels castells que podria entrar al programa dels del Cós del bou pel Concurs de Castells.Els Xiquets de Tarragona han estat els encarregats d'encetar l'actuació, com a colla degana de la ciutat. Han fet un 3 de 8 que tot i tenir una mica de tremolí, s'ha completat sense complicacions. El 2 de 7 dels matalassers a segona ronda ha pujat força nerviós i treballat a quarts. Durant molts anys el 2 va ser el castell bandera dels del carrer Santa Anna, però enguany els ha costat dur-lo a plaça.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau han escollit el 3 de 8, un dels castells sostre dels del barri cooperativista, però que aquest any ja n'han fet setze. El d'avui paradíssim, com ens tenen acostumats. Els del barri cooperativista han acabat les rondes amb el 4 de 7 amb agulla. Una construcció que ha servit als de David Lobo perquè alguns castellers que no pugen normalment al tronc, ho poguessin fer. Un castell de rodatge que s'ha completat sense problemes.Els Xiquets del Serrallo han obert amb el 3 de 7, un castell que ja van fer ahir després de l'intent de 2 de 7. La diada els hi va passar factura i van optar per rebaixar expectatives. A les Cols també l'han dominat a la perfecció. En total ja n'han fet catorze de 3 de 7 aquesta temporada. Els del barri mariner han descarregat un ferm 4 de 7, que també van fer ahir per Santa Tecla.