Les colles tarragonines marxen amb deures pel Concurs de Castells

Actualitzada 23/09/2018 a les 18:52

El dia de la patrona ha estat el torn de les quatre colles de la ciutat, després del Primer diumenge on només van actuar les dues grans amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca de convidades. La plaça de la Font s’ha omplert de gom a gom per gaudir de l’actuació castellera després de la tanda de lluïment.La Diada de Santa Tecla ha deixat deures pendents a les quatre formacions. Però en resum, la Jove de Tarragona ha carregat el 3 de 10 amb folre i manilles, els Xiquets de Tarragona han completat el primer 3 de 9 amb folre, aconseguint una dosi de motivació, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha fet la clàssica, mentre que els Xiquets del Serrallo són els que han sortit més mal parats quan no han pogut ni carregar el 2 de 7.Les quatre colles arribaven en moments diferents. La Jove de Tarragona amb una temporada espectacular, però amb una baixa que els ha fet canviar les alineacions. Els Xiquets de Tarragona seguint un any molt dolent. Els de Sant Pere i Sant Pau sovintejant els castells de 8, però amb una baixa per lesió de Sant Magí. I els del Serrallo que han crescut força socialment aquest 2018.La Jove de Tarragona ha començat amb el monstre. Els liles tenien moltes ganes de castell de 10, més quan la setmana passada van haver de renunciar-hi després de caure del 5 de 9 amb folre. El dia de la patrona era el dia. El 3 de 10 amb folre i manilles l’han agafat força tancat i amb dosos col•locats remenava per totes bandes. Després de l’aleta, amb problemes evidents a quints i a sisens, ha acabat trencant-se. Els d’Aleix Bordas han seguit amb el seu programa, el 4 de 9 amb folre i agulla. Amb sisens a lloc i quan ja entrava el pilar, la canalla s’ha fet enrere.Després d’aquest intent desmuntat, els del Cós del bou sí que han canviat els plans. Han fet un 9 de 8 molt remenat, sobretot el tres central. Una estructura per cert, que volen posar sobre un folre al Concurs de Castells. Cal destacar, una vegada més, la sincronia absoluta de les tres enxanetes. Als liles se’ls ha girat la diada. Després d’un peu desmuntat de 4 de 9 amb folre, han fet un intent desmuntat. Amb dosos col•locats, estava molt obert als pisos de quarts i de quints. Difícilment s’hauria descarregat i han decidit tirar-lo avall. Els liles han acabat amb el pilar de 8 emmanillat carregat. Després d’aixecar la mà, a la motxilla de sortida, l’espadat ha cedit cap endarrere.Els Xiquets de Tarragona arrosseguen una mala temporada, amb una dimissió del cap de colla dues setmanes abans de Santa Tecla. Ara una junta gestora porta la batuta tècnica. Els matalassers van carregar el 5 de 8 el Primer diumenge i per Santa Tecla han escollit el mateix castell de sortida. La catedral s’ha mostrat nerviosa, amb dosos col•locats la canalla s’ha fet enrere. A segona ronda sí, els ratllats han completat un 5 de 8 nerviós que s’ha parat a l’aleta. El pis de quarts del dos s’ha obert molt a la descarregada.Era el dia dels del carrer Santa Anna. La colla degana ha descarregat, per fi, el 3 de 9 amb folre. Ha tingut molt bones mides, però amb l’aleta ha començat el nervi. S’ha pogut controlar i els Xiquets de Tarragona s’han anotat el primer castell de 9 descarregat de la temporada. Els últims mesos se’ls havia posat en dubte i els matalassers han fet un cop sobre la taula. Amb el primer castell de 9 fet, els de la camisa ratllada han volgut afrontar el 4 de 9 amb folre. Ha pujat molt desmanegat i amb sisens col•locats l’han baixat. Han clos la diada amb un 4 de 8.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha estat l’encarregada d’obrir plaça amb un 3 de 8 paradíssim. És cert que potser ha pujat una mica més lent que el que és habitual en els del barri cooperativista, però els castellers han sigut molt finets. Han continuat amb el 2 de 7, el primer que descarregaven amb canvis al tronc, després de les baixes per lesions produïdes a la caiguda del pilar de 7 de Sant Magí. L’enxaneta ha baixat tan ràpidament, que el mateix nerviosisme ha fet perillar l’estructura, remenant per totes bandes.Els de la camisa verda han acabat els primers amb el 4 de 8. Tot i que ha mostrat una mica de tremolí, ha estat impecable. D’aquesta manera, els de David Lobo s’han emportat una altra clàssica de 8. Una actuació top dels de Sant Pere i Sant Pau que, 2 de 8 amb folre de Sant Magí a banda, és el seu sostre. Una cosa curiosa, amb poc més d’una hora els de la camisa verda ja havien completat els tres castells, mentre que les altres colles només havien fet una construcció.El 5 de 7 ha sigut el primer castell dels Xiquets del Serrallo. L’han fet molt lent, però ha mantingut unes bones mides en tot moment. Només ha tingut un sotrac amb l’acotxador posat, però ni ha molestat l’estructura. Els serrallencs no han tingut sort amb el segon castell, quan l’enxaneta anava a fer la passa sobre l’acotxador del 2 de 7, la construcció ha caigut. Un 2 de 7 que ja havien descarregat dues vegades aquesta temporada, però el de Santa Tecla s’ha tancat moltíssim i massa aviat.La caiguda ha passat factura als del barri mariner que han seguit amb el 3 de 7, renunciant a castells que duien en cartera. Els d’Adrià Iglesias han acabat amb un ferm 4 de 7. Ara els Xiquets del Serrallo hauran de treballar de valent si volen portar el castell de 8 al Concurs. Caldrà veure com evolucionen els assajos de les pròximes setmanes.Amb tot, les quatre colles han marxat amb deures pel Concurs de Castells. Si bé la primera jornada serà aquest pròxim dissabte, les colles de la ciutat no actuaran fins el 6 i el 7 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça. És cert que als Xiquets del Serrallo els hi tocaria anar a Torredembarra, però les formacions tarragonines tenen plaça guardada els dies de la TAP. Així, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau estaran a la jornada de dissabte i els Xiquets i la Jove de Tarragona a la de diumenge.Després de Santa Tecla, totes les colles de la ciutat tenen castells en cartera encara. Els del Serrallo descarregar, com a mínim, el 2 de 7, a més d’un possible castell bàsic de 8 que estan assajant de valent.Els de Sant Pere i Sant Pau tornar a portar el 2 de 8 amb folre, construcció que van descarregar per primera vegada a la seva història per Sant Magí. Els hagués agradat fer-la per Santa Tecla també, però una lesió els va obligar a canviar l’alineació. Com s’ha dit anteriorment, el del 23 va ser el primer 2 amb el tronc canviat.Els Xiquets de Tarragona somien amb la tripleta i aquesta hauria d’arribar pel Concurs. Per Santa Tecla la van haver de descartar i el 4 de 9 folrat es va veure un pèl verd. Hauran de treballar de valent al pati del pou de l’Ajuntament on assagen després d’haver-se quedat sense local des d’inicis de temporada.Finalment, la Jove de Tarragona haurà d’analitzar les lesions d’aquesta Santa Tecla. Arrosseguen tres caigudes: la del 5 de 9 amb folre del Primer diumenge i les del 3 de 10 amb folre i manilles i del pilar de 8 emmanillat d’ahir. Caldrà veure com els hi afecta, però entre cella i cella tenen descarregar el castell de 10. Tot plegat, sense oblidar, que també assagen el 4 de 9 sense folre que van carregar per primera vegada a la seva història la temporada passada per Santa Teresa al Vendrell.24 de setembre és sinònim a pilars caminant, a la Diada de la Mercè. Aquesta actuació castellera és un dels punts culminants de les festes tarragonines. Començarà a la una del migdia a la plaça de les Cols i les quatre colles actuaran per ordre d’antiguitat. Consta de només dues rondes i acostuma a ser una cita de rodatge.Després, cap a quarts de tres del migdia, també per ordre de veterania, les quatre colles faran els tradicionals pilars caminant. Munten el pilar de quatre a les Cols, pugen les 20 escales de la Seu, les baixen i enfilen el carrer Major fins a arribar a la plaça de la Font, on l’enxaneta és agafada amb una faixa des del balcó de l’ajuntament. L’any passat les quatre colles van arribar, enguany segur que no serà menys.La diada de Santa Tecla no ha sigut aliena a les qüestions polítiques. Els Xiquets del Serrallo encara tocaven l’entrada a plaça quan ha sortit l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, al balcó. Així s’han sentit els primers xiulets i els primers crits de “Ballesteros dimissió”. Amb les quatre colles a plaça, els grallers i timbalers han entonat el cant dels Segadors i a l’acabar l’última estrofa, han ressonat els crits de “llibertat presos polítics” a tota la plaça de la Font, mentre la regidora de la CUP, Laia Estrada, exhibia una estelada al mateix balcó, ajudada per la diputada al Parlament, la republicana, Raquel Sans.