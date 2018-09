Als Xiquets de Reus se'ls hi complica la diada després de descarregar el 3d9f

Els de la camisa avellana han tornat completar el castell de 9 gairebé dos anys després

Actualitzada 22/09/2018 a les 20:24

Els igualadins fan el tercer 5 de 8

La Diada de la Festa Major de Misericòrdia de Reus era la cita castellera imperdible de dissabte a la tarda. Els Xiquets de Reus han completat el 3 de 9 amb folre i han fet una actuació molt meritòria. Els del Baix Camp han estat acompanyats dels Moixiganguers d’Igualada i dels Castellers de Sabadell. Els primers han fet el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre, mentre que els segons han portat la clàssica de 8 al Mercadal.Han escollit el 2 de 8 amb folre de sortida. Una estructura que li tenen confiança i que ja havien descarregat diverses vegades aquesta temporada. Els de la camisa avellana l’han agafat un pèl obert a terços, però ha pujat molt bé. S’ha obert excessivament a quints, la rapidesa de la canalla, però, ha fet que no patís massa el tronc i s’acabés descarregant. A segona ronda ha arribat el repte majúscul. Els del Baix Camp han tirat amunt el 3 de 9 amb folre a la primera. Des d’un inici estava obert, i amb l’aleta, quart i quint de la rengla han quedat molt estirats. Semblava insalvable, però l’han acabat completant. Els Xiquets de Reus no descarregaven el 3 de 9 amb folre des de l’octubre de 2016. Sí que és cert que a inicis e setembre el van carregar a Cambrils. Sens dubte, els reusencs han gaudit d’una injecció de moral brutal.A tercera ronda se’ls ha girat la diada. Primer han desmuntat un peu de 5 de 8, hi han tornat, però amb dosos col·locats, han decidit desmuntar-lo. L’estructura del dos s’acostava massa a la del tres. Hi han tornat, però tampoc se n’han sortit. Tenia males mides i quan entraven dosos del dos, l’han tirat avall una altra vegada. Els del carrer Rosich tenen alguna baixa que els ha fet canviar les alineacions. Finalment, han vist que no era el dia de la catedral, però tampoc han pogut amb el 4 de 8 que també han hagut de desmuntar.Els Moixiganguers han seguit els passos dels locals i han triat la torre de 8 per començar. Amb la de Reus ja n’han descarregat set i l’han dominat a la perfecció. A segona ronda han optat pel 5 de 8, el tercer del seu historial. Han anat molt ràpids a la carregada, però aquest excés de velocitat els ha fet patir amb diverses batzegades a la baixada. Els de l’Anoia han acabat amb el 3 de 8 executat a la perfecció. Un castell que els ha servit de rodatge ja que pel Concurs de Castells volen posar-lo sobre un folre per primera vegada.Els Castellers de Sabadell tornaven de vacances després de la seva festa major. Han fet un 3 de 8 molt estable, només s’ha vist nerviós a la descarregada. Els saballuts han continuat amb el 2 de 7. Els ha quedat en carregat. Quan l’acotxador ja arribava a la pinya, un dels dosos s’ha despenjat i ha acabat trencant-se tota l’estructura. Els del Vallès volien fer el 7 de 8, però finalment l’han descartat. Han clos la diada amb un 4 de 8 molt sòlid.