Santa Tecla espera revalidar castells de les quatre colles tarragonines

La Jove de Tarragona podria intentar el 3d10fm, els Xiquets el 3d9f, Sant Pere i Sant Pau la clàssica i els Xiquets del Serrallo el 2d7

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:13

La Diada de Santa Tecla tornarà a reunir les quatre colles de la ciutat a la plaça de la Font. Serà el mateix diumenge, a tres quarts d’una del migdia i just després de la tanda de lluïment del seguici quan tornin d’ofici.Enguany Santa Tecla cau en diumenge cosa que fa preveure que les colles puguin arrossegar més camises tenint en compte que majoritàriament la gent té festa. Les quatre colles arriben en un estat de forma diferent.La Jove de Tarragona està fent una bona temporada, en canvi, els Xiquets de Tarragona no acaben de recollir els fruits. Les dues colles grans ja van actuar diumenge passat al Primer diumenge de festes i les dues van marxar amb deures pendents pel dia de la patrona. D’altra banda, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau arrosseguen alguna lesió de Sant Magí que els farà rebaixar pretensions, mentre que els Xiquets del Serrallo volen tornar a descarregar el 2 de 7.La Jove de Tarragona arriba en molt bon estat de forma, però és cert que una lesió de les últimes setmanes ha fet capgirar-ho tot al local dels del Cós del bou. Diumenge passat van carregar el 5 de 9 amb folre i aquesta ensopegada els va fer renunciar al 3 de 10 amb folre i manilles. Aquest castell podria arribar diumenge a la plaça de la Font perquè els liles fa mesos que l’assagen i li tenen moltes ganes. El segon i el tercer castell són una incògnita ja que encara queden dos dies d’assaig. Els més probables són el 5 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre i agulla. Aquest últim el van completar per segona vegada a la seva història el passat Primer diumenge.Els Xiquets de Tarragona no estan fent la temporada que voldrien. Arrosseguen diversos problemes interns i això es reflecteix a plaça. A més a més, fa un parell de setmanes el seu cap de colla, Sergi Feijoo, va dimitir i ara la part tècnica està portada per una junta gestora. Els matalassers diumenge van carregar el 5 de 8 i el principal objectiu de diumenge hauria de ser completar-lo. Després també porten en cartera els dos castells bàsics de 9, dels quals només han pogut carregar el 3.Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau voldrien fer una altra actuació, però alguna lesió de Sant Magí els ha fet baixar marxes. Finalment es decantaran per la clàssica de 8, és a dir el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7. Una diada que fins fa un any era el seu sostre, però aquest any han pogut sovintejar els castells de 8. Amb tot, cal no oblidar que els de Sant Pere i Sant Pau per Sant Magí van fer el 2 de 8 amb folre i que assagen el 5 de 8.Els Xiquets del Serrallo sembla que després d’unes temporades irregulars, enguany tornen a agafar aire. Ha entrat molta gent jove a la colla i això es nota en els resultats. Per Sant Magí van descarregar el 2 de 7 i per la Diada Nacional de l’11 de setembre, sense fer soroll, hi van tornar. El 2 de 7 torna a ser l’objectiu de la diada de diumenge, el mateix cap de colla, Adrià Iglesias, ja ho va anunciar per la Diada. Després també volen fer el 5 de 7 que ja han completat enguany. El tercer castell s’acabarà de decidir amb els assajos d’aquesta setmana i podrien ser el 3 o el 4 de 7 amb agulla.