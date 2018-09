El Mercadal espera tornar a veure el 3 de 9 amb folre dels Xiquets de Reus

Els de la camisa avellana van carregar el 3 de 9 amb folre a Cambrils després de dos anys sense fer l’aleta

Actualitzada 18/09/2018 a les 19:38

Encara queden un parell d’assajos importants al carrer Santa Anna dels Xiquets de Reus abans de la Diada de la Festa Major de Misericòrdia. Divendres a dos quarts de deu del vespre faran el més destacat, a la mateixa plaça del Mercadal. Un assaig que s’emmarca dins la campanya ‘Porta un amic’ que pretén recuperar els castellers que ja no van a la colla o captar noves persones que vulguin vestir la camisa avellana.Els Xiquets de Reus arriben a la festa major amb un bon estat de forma. Ja han descarregat diverses vegades el 2 de 8 amb folre i el 5 de 8. També han carregat el 3 de 9 amb folre després de no haver-ho fet l’última temporada. El darrer 3 de 9 amb folre dels del Baix Camp va ser a la diada de la colla amb la qual tanquen la temporada, l’octubre de 2016. Van fer una actuació espectacular, acompanyant el castell de 9 amb el 2 de 8 folrat i el 5 de 8.Els reusencs podrien tornar a completar aquest dissabte al Mercadal. “Estem molt animats i molt engrescats”, ha confessat el cap de colla dels reusencs, Toni Rull, al diari Més. Rull va pujar al folre del 3 de 9 de Cambrils a inicis de setembre i confessa que va pensar que el descarregaven. “Hem estat corregint alguna cosa aquests dies i anem a descarregar-lo”, ha explicat el màxim responsable de la tècnica, “sigui dissabte o sigui al Concurs”, ha afegit.Preguntat per l’absència de castell de 9 la temporada passada, Rull ha admès que “probablement no vam encertar la planificació”. Enguany el calendari ha estat diferent i això juga a favor seu.Amb tot, el 3 de 9 amb folre ja el volien fer diumenge passat a Terrassa, a la diada Avi Emili Miró. Finalment no el van intentar a causa d’alguna baixa. I és que els Xiquets de Reus estan condicionats per alguna baixa i aquestes setmanes estan treballant de valent per trobar recanvis. Sigui com sigui, els de Reus treballaran a contrarellotge per fer el 3 de 9 amb folre, el 2 de 8 amb folre i el 5 de 8 dissabte a la tarda al Mercadal.La diada començarà a les sis de la tarda i els Xiquets de Reus estaran acompanyats dels Castellers de Sabadell i dels Moixiganguers d’Igualada. Les dues formacions encara han d’acabar de decidir els seus programes, però en principi, els saballuts es decanten per la clàssica de 8 (3 i 4 de 8 i 2 de 7), a l’espera del 7 de 8 que també podria entrar.Els Moixiganguers estan centrats a assolir els 9 pisos en un parell de setmanes, pel Concurs de castells. A reus podrien fer la tripleta de 8 amb els dos bàsics de 8 i el 2 de 8 folrat.