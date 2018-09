Un Primer diumenge de festes que va de més a menys i no compleix programes

A excepció dels Castellers de Vilafranca, totes les colles surten amb alguna caiguda de plaça

Actualitzada 16/09/2018 a les 18:50

La Jove demostra la capacitat de reacció

La Vella segueix sense castell de 10

Els verds renuncien al 3d10fm

Els matalassers no aixequen el cap

El Primer diumenge de festes és des de fa una anys una cita imperdible de la temporada castellera. La van idear perquè Tarragona pogués gaudir de grans castells just quan les dues colles grans de la ciutat començaven a treure el cap entre les millors. Majoritàriament han estan convidades la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca; a més de la Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona que actuen com a locals. Aquest cartell a quatre s’ha repetit enguany.Les quatre colles han entrat a plaça quan faltava mitja hora per començar. L’actuació ha estat precedida pels Segadors, interpretat pels músics de les quatre formacions. Acte seguit ja s’han sentit els primers crits de “Ballesteros dimissió” i la xiulada a l’alcalde tarragoní quan aquest ha sortit al balcó de l’ajuntament.Una diada que ha anat de més a menys. Hi havia molta expectativa perquè es podien veure fins a tres castells de 10 a plaça i dos castells nets de la Vella. Les caigudes, però, han passat factura i les quatre colles han acabat amb castells de tràmit que en un inici no duien al programa.La Jove de Tarragona arribava a Santa Tecla en un estat de forma brutal. Les primeres caigudes i úniques, van ser per Sant Magí quan només va poder carregar el 5 de 9 folrat i el 2 de 9 emmanillat. Pel Primer diumenge de festes ha escollit el seu castell bandera de sortida, però no ha pogut fer gala. El castell ha pujat lent i la rengla del mig s’ha obert excessivament, fent tancar les altres dues. Just després de fer la segona aleta, la construcció s’ha ensorrat des dels pisos superiors.Els d’Aleix Bordas sí que ha tingut més sort a segona ronda. Els liles han descarregat el segon 4 de 9 amb folre i agulla del seu historial. Ha pujat nerviós, fins al punt que s’ha tancat excessivament als pisos de quints i de sisens. Amb el treball espectacular dels pilaners, s’ha pogut completar. Els del Cós del bou han acabat amb el 3 de 9 amb folre. Un castell de tràmit que haurien volgut substituir per un altre de gamma extra, però una baixa produïda els últims dies els ha fet canviar els plans. Els de la camisa lila han demostrat ser una colla gran amb capacitat de reacció. Sumant la cirereta del pilar de 8, que una vegada més, s’ha pogut descarregar gràcies a l’esforç titànic del Jordi Sentís.La Colla Vella dels Xiquets de Valls està fent el seu any. Lidera el món casteller i ha exhibit molt fons d’armari, a la Font, però, ha vist la creu dels castells. A primera ronda s’han decidit pel 4 de 9 sense folre. Un castell que tenen plena confiança. Després de dos peus desmuntats, l’han tirat amunt. Ha perdut molt ràpidament les mides. Després de l’aleta, s’ha obert al pis de terços i quints, però amb la canalla fora i traient la veterania, l’han completat. Amb aquest és el tercer que descarreguen aquesta temporada, ja ho van fer al Catllar i per Sant Fèlix. A segona ronda els d’Albert Martínez han encarat el repte majúscul, el 4 de 10 amb folre i manilles. Els rosats l’han tirat amunt a la primera. Remenava per totes bandes, una cosa ben normal en els castells de 10. Amb sisens col·locats, l’estructura s’ha pogut assentar, però finalment han decidit desmuntar-lo. Hi han volgut tornar a continuació, però no han tingut major ventura. El peu s’ha vist pitjor que l’anterior i l’han tirat amunt igualment. S’ha anat tancant i deformant i quan entraven setens, l’estructura ha cedit.Els vallencs han acabat amb un 3 de 9 amb folre de tràmit que s’ha mostrat molt ferm. Ha sigut en primera ronda de repetició i quan faltaven 5 minuts per les tres de la tarda. Després han acabat amb el 4 de 9 amb folre, força treballat a terços i l’espadat de 7 amb folre. Els vallencs han sortit amb el cap cot de plaça tenint en compte que no se’n surten amb els 10 pisos. Per Firagost van carregar el 3 de 10 i per Sant Fèlix van fer un intent desmuntat de 4 de 10. Ara ja no tindran més oportunitats fins el Concurs i saben que aquesta carta la necessiten per guanyar.Els Castellers de Vilafranca no estan fent la temporada que voldrien ja que arrosseguen un parell de caigudes que han provocat la baixa de diversos castellers, sobretot de canalla. A Tarragona han optat per obrir amb la torre de 9, un castell al qual li tenen moltíssima confiança i l’han descarregat nombroses vegades aquest any. Al poc temps de sonar gralles, l’estructura s’ha girat i no l’han pogut reconduir. Tot i això, amb el treball de folre i manilles, l’han pogut completar.Fer tants 2 de 9 emmanillats, els ha facilitat els castells de 10 perquè han pogut treballar el folre i les manilles molt sovint. Però el 3 de 10 verd no s’ha pogut veure a Tarragona. Els del Figarot han arrossegat poques camises a Tarragona i han preferit descartar-lo. Després de la renúncia, han escollit el 3 de 9 amb un folre bastant reduït que apuntava a manilles. Tot i que l’han fet més lent del que ens tenen acostumats, l’execució ha estat perfecta. Els vilafranquins han finalitzat amb un 4 de 9 amb folre que també ha pujat lent i força remenat.Els Xiquets de Tarragona s’han plantat a la plaça de la Font conduïts tècnicament per una junta gestora, després que el seu cap de colla, Sergi Feijoo, dimitís fa un parell de setmanes. Els de la camisa ratllada no es troben en el seu millor moment i ho han tornat a mostrar. A primera ronda han carregat el 5 de 8. Aquest castell ja l’havien fet aquesta temporada. Ha pujat nerviós i li ha faltat gas a la carregada. S’ha tancat pels pisos superiors i quan sortia la canalla, s’ha trencat a terços.No han gaudit de millor sort a la segona ronda quan han fet un intent desmuntat de 4 de 8. És cert que ha pujat nerviós, però res preocupant; quan l’enxaneta estava a punt de coronar-lo s’ha fet enrere. Ha resultat ser anecdòtic ja que a tercera ronda, els ratllats sí que han completat el carro gros amb algun canvi a l’alineació. Per tercera ronda havien anunciat el 3 de 9 amb folre, però després de la caiguda de la Vella, han optat pel 3 de 8. Tot i pujar nerviós, s’ha parat amb l’aleta. Els matalassers hauran de treballar de valent aquesta setmana si diumenge vinent per Santa Tecla volen tornar a tocar els 9 pisos.