La pluja condiciona el 45è aniversari dels Castellers d'Altafulla

El pavelló d’Altafulla veu el 3 de 9 amb folre de la Joves i dels Minyons

Actualitzada 15/09/2018 a les 21:26

La Diada del 45è aniversari dels Castellers d’Altafulla havia aixecat molta expectativa a causa d’un possible intent de 3 de 9 sense folre de la Colla Joves Xiquets de Valls. Però la pluja que ha caigut a quarts de sis de la tarda al Camp de Tarragona ha fet que l’actuació es traslladés al pavelló del municipi i de retruc, fes rebaixar els objectius dels vermells. Amb tot, vermells i Minyons han completat el 3 de 9 amb folre i els locals han descarregat els dos bàsics de 7.La Colla Joves Xiquets de Valls no acostuma a actuar a Altafulla i tot i renunciar als castells sense folre, volia fer un bon paper. Després de dos peus desmuntats, han tirat amunt el 3 de 9 amb folre. Hi havia dubtes de si cabria al pavelló, però finalment els hi ha sobrat algun metre i tot. Un 3 de 9 folrat de bones mides que s’ha hagut de treballar una mica a la descarregada, però res important. Han seguit amb un 5 de 8 perfecte que, de ben segur, aviat el tornaran a posar sobre un folre. Han acabat amb un 4 de 8. D’aquest últim castell cal remarcar que al pis de terços hi havia una noia, la Júlia Montserrat, un fet poc habitual en aquestes construccions.Els Minyons de Terrassa actuaven lluny de casa i malgrat la pluja han aconseguit signar una bona actuació. A primera ronda han obert amb un 2 de 8 amb folre perfecte. Han seguit amb el 3 de 9 amb folre, l’objectiu principal que s’havien marcat per aquesta jornada. El castell de 9 l’han fet molt parat i han optat per un folre força reduït. Un 4 de 8 clavat ha anat a tercera ronda, mentre que han acabat amb el pilar de 6. L’espadat ha patit a la motxilla d’entrada, però finalment s’ha descarregat.Els Castellers d’Altafulla han hagut de renunciar al 5 de 7, el castell més ambiciós que duien en cartera. A l’assaig de divendres encara estava verd i han preferit esperar. Han començat amb el 5 de 6, força remenat i amb males mides. Després han seguit amb el 4 de 7. Quan l’enxaneta ha arribat a dosos, ha dubtat si coronar el castell o fer-se enrere, després d’uns segons, ha fet l’aleta. Aquesta demora ha fet que el castell perdés les bones mides i el pom de dalt estigués a punt de despenjar-se a la sortida de la canalla. Res a veure amb el tercer castell, el 3 de 7 que tot i pujar lent, s’ha completat sense problemes.