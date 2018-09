El Primer diumenge de festes centra totes les mirades castelleres

La Colla Vella i els Castellers de Vilafranca es troben per última vegada abans del Concurs de castells

Actualitzada 14/09/2018 a les 00:22

Aquest cap de setmana hi ha dos cites castelleres imprescindibles al Camp de Tarragona, una de més tradicional i l’altra d’extraordinària. El Primer diumenge de festes i el 45è aniversari dels Castellers d’Altafulla dissabte.El Primer diumenge de festes ha aconseguit amb els anys ser una marca de qualitat castellera. Una data que, des de l’inici de la temporada, està marcada al calendari. Representarà, a més a més, l’últim cara a cara dels Castellers de Vilafranca i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. D’altra banda, serà la primera de les dues diades de les colles grans de Tarragona.La Colla Vella arriba en un estat de forma espectacular. Dilluns passat van descarregar el tercer 2 de 8 sense folre del seu historial, els tres aquesta temporada. És un castell que de ben segur anirà a la plaça de la Font, tenint en compte l’estima que té aquesta plaça pels rosats. El 4 de 9 sense folre també està garantit. El tercer? Cal veure com està el 4 de 10 amb folre i manilles que volen dur-lo al concurs, però encara no l’han aconseguit descarregar. En tot cas, tenen un fons d’armari ampli amb el 4 de 9 amb folre i pilar o el 5 de 9 amb folre.La Jove de Tarragona vol tornar a completar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estan condicionats però, per una baixa que estan intentant resoldre amb efectivitat. També porten el seu castell bandera, el 5 de 9 folrat i el pilar de 8 emmanillat. El tercer castell s’ha de decidir, però el que té més punts per entrar és el 4 de 9 amb pilar que ja van fer al Catllar per primera vegada.Els Castellers de Vilafranca volen tornar a portar el 3 de 10 a Tarragona, un castell que ja han descarregat dues vegades enguany, a Vilanova i la Geltrú i el passat Sant Fèlix. Els vilafranquins no estan fent la millor temporada a causa de diverses baixes per lesions. Amb tot, podrien sumar una altra torre de 9 a més a més d’un castell bàsic de 9 o fins i tot veurem si arriba algun castell més de gamma extra. El que sí que sembla ser segur és que el 2 de 8 sense folre verd no anirà a Tarragona.Finalment, els Xiquets de Tarragona es troben en un moment complicat. Just fa una setmana va dimitir el cap de colla i ara la colla la dirigeix tècnicament una junta gestora. Per diumenge volen tornar a atacar els 9 pisos que enaguany només han pogut carregar el 3 de 9 amb folre per Sant Magí. També volen fer el 5 de 8 i el tercer castell encara és una incògnita.Abans de tot això, dissabte a la tarda també hi ha una cita imperdible, l’aniversari dels de Ca l’Ixart ha despertat curiositat a causa del cartell amb els Minyons de Terrassa i la Joves de Valls, però la diada és una incògnita.La Colla Joves Xiquets de Valls no descarta el 2 de 8 sense folre que enguany està dominant a la perfecció. L’última vegada va ser per Sant Fèlix quan va ser l’única colla de les quatre que el va poder descarregar. Com a mínim, els bàsics de 9 vermells estan assegurats. Dilluns passat els van descarregar els dos per segona vegada aquest any en una sola diada. I alerta perquè s’han sentit veus de 3 de 9 sense folre.Els Minyons de Terrassa són un misteri, però asseguren que volen fer algun castell de 9 com a mínim.Per acabar, els Castellers d’Altafulla faran el 3 i el 4 de 7 i si arriba, el 5 de 7, tot dependrà de l’assaig d’aquest vespre.