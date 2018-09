La Diada Nacional, un banc de proves de les colles abans de Santa Tecla

Les quatre colles de la ciutat aprofiten la diada per acabar de rodar algunes construccions abans de Santa Tecla

La Diada Nacional de Catalunya arriba cada any uns dies abans de Santa Tecla i les colles castelleres de la ciutat han aprofitat per acabar de rodar algunes estructures. La Jove de Tarragona ha descarregat el 9 de 8, els Xiquets de Tarragona han fet la primera actuació encapçalats per la junta gestora després de la dimissió del seu cap de colla, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat el 3 de 8 i els Xiquets del Serrallo han sorprès amb el 2 de 7.La Jove de Tarragona ha obert l’actuació amb un altre 9 de 8, un castell que estan portant a totes les places per poder-lo posar sobre un folre les pròximes setmanes. Bé és cert que el d’aquest dimarts no ha estat dels millors que han fet fins ara. Una rengla del tres estava força oberta. Després han seguit amb el 3 de 9 amb folre que ha patit un parell de batzegades amb dosos col·locats, però res que no poguessin resoldre. Precisament per Santa Tecla volen fer el 3 de 10 emmanillat. Han acabat amb un 5 de 8 perfecte i l’espadat de 7 amb folre. “Hem volgut fer una bona diada avui per acabar d’arreglar alguna cosa cara diumenge”, ha apuntat el cap de colla dels liles, Aleix Bordas, només acabar la diada.Els Xiquets de Tarragona han començat amb el 3 de 8. S’ha girat al pis de quarts i ha fet patir al de quints a la sortida de la canalla, però s’ha completat. Després han fet un 4 de 8 que no ha mostrat bones mides, una rengla ha quedat molt baixa respecte les altres i estava un pèl obert. Tot i això, s’ha descarregat sense gaire complicació. El 5 de 7 ha estat el tercer castell dels matalassers que han aprofitat per rodar-lo per tal de tornar-lo a pujar un pis més per Santa Tecla.Jordi Suriñach, membre de la junta gestora dels de la camisa ratllada, ha manifestat que s’havien plantejat aquesta diada “per recuperar sensacions i sumar dues diades en positiu”. Els Xiquets de Tarragona compten des de dilluns passat amb una junta gestora que farà de tècnica fins al final de temporada després que el cap de colla, Sergi Feijoo, dimitís divendres passat. Al capdavant de la junta hi ha Jeroni Bru, Oriol Falguera, Oriol Peiró, Marta Sancho, Oriol Sánchez i Jordi Suriñach. “Hem de temptejar els castells de la gamma alta de 8 i els castells de 9”, ha afirmat Surñach, “si la colla segueix en aquesta línia, arribarà fins on vulgui”, ha afegit. D’altra banda, els matalassers han convocat eleccions a junta tècnica pel pròxim mes de desembre.Els Castellers de Sant Pere i sant Pau han descarregat el segon 3 de 8 després de Sant Magí quan la caiguda del pilar de 7 va deixar lesionat algun casteller titular. El 3 l’han fet perfecte, igual que el 5 de 7 que ha arribat a segona ronda; paradíssim. Han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Els del barri cooperativista volien completar també el 4 de 8, però finalment l’han descartat. “No podem oblidar que les nostres expectatives han quedat incompletes perquè volíem completar més nivell”, ha dit el cap de colla dels de Sant Pere i Sant Pau, David Lobo. El responsable dels de la camisa verda, ja ha avançat que per Santa Tecla volen tornar a completar la clàssica de 8.Els Xiquets del Serrallo han encetat l’actuació amb un 5 de 7 força treballat a la descarregada ja que el castell havia pujat lent i s’ha tancat l’estructura del tres. A segona ronda han donat la campanada portant al Pla de la Seu el 2 de 7. El castell no s’ha acabat de lligar bé, però han decidit tirar-lo amunt. S’ha girat ràpidament i s’ha obert al pis de terços excessivament, però amb una defensa espectacular, han aconseguit salvar-lo. A tercera ronda han fet un intent desmuntat de 3 de 7 quan, malgrat tenir bé el castell, l’enxaneta ha decidit tirar avall amb l’acotxador col·locar. Ha resultat ser anecdòtic perquè a ronda de repetició han aconseguit completar-lo sense cap problema. El cap de colla dels serrallencs, Adrià Iglesias, ha tret pit en acabar la diada: “Per Sant Magí vam ensenyar les dents de cara a moltes colles. El Serrallo enguany estem vius, estem fent molt bona feina i ara s’està veient”. Iglesias també ha explicat que tenen la intenció de tornar-lo a dur a plaça per Santa Tecla.Ara les colles tarragonines tenen Santa Tecla a tocar. Els Xiquets de Tarragona i la Jove de Tarragona compartiran plaça aquest mateix diumenge amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls en la diada del Primer diumenge de festes. Els ratllats volen tornar a provar el castell de 9, mentre que els liles somien amb el de 10. Les dues formacions hauran d’acabar de polir alguns detalls en els dos assajos que els queden fins diumenge.D’altra banda, el 23 de setembre, també diumenge, les quatre colles de la ciutat es trobaran a la plaça de la Font per celebrar la diada de la patrona. Encara queden dies, però els de Sant Pere i Sant Pau ja han dit que volen fer la clàssica i els Xiquets del Serrallo repetir el 2 de 7.