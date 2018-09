El 2 de 8 sense folre rosat arriba al Blat

La Joves completa els dos bàsics de 9 per segona vegada aquest any

Actualitzada 11/09/2018 a les 10:29

La Vella fa bandera del 2d8sf

La Joves descarrega els dos bàsics de 9

La Diada Nacional de Catalunya a Valls se celebra la vigília de l’11 de setembre amb l’exhibició castellera dels Xiquets de Valls com a acte principal. Després del cant dels Segadors i la hissada de la Senyera a la façana de Ca Segarra a la plaça del Blat, la Colla Vella va obrir plaça amb ni més ni menys que un 2 de 8 sense folre. El primer que descarreguen els rosats al quilòmetre zero casteller.La Colla Vella dels Xiquets de Valls, sense pensar-s’ho, va escollir el 2 de 8 sense folre com a castell de sortida. Amb dosos col·locats, l’estructura va començar a remenar i a girar-se lleugerament. Però un dia més, els rosats van treure pit amb aquest castell, defensant-lo fins la descarregada. Es tracta del quart 2 de 8 sense folre que completen enguany i el tercer que descarreguen aquesta temporada i que és també el tercer del seu historial. Amb tot, però, aquest tindrà un regust especial, tenint en compte que és el primer que descarreguen a la plaça del Blat.Els rosats van continuar amb el 4 de 9 amb folre i pilar. El nucli es movia molt i el vaivé va fer deformar l’estructura, provocant que es tanqués molt, sobretot al pis de quints i sisens. El terç del pilar va haver de treballar de valent un espadat que havia quedat tocat. Amb tot, es va acabar descarregant. Els d’Albert Martínez van sortir amb un regust amarg de plaça després que el 9 de 8 els quedés en carregat. Va pujar remenat i una de les estructures externes del dos es va apropar molt al tres central. Després de l’aleta, quan sortia l’enxaneta, va despenjar-se el pom de dalt fent caure tota l’estructura. Van acabar amb el pilar de 7 folrat.La Colla Joves Xiquets de Valls va obrir amb el 3 de 9 amb folre. Ja l’havien descarregat diverses vegades aquesta temporada. El d’avui va pujar amb força tremolí i quan entraven dosos, alguns castellers del folre ja movien peus, evidenciant que començaven a treballar massa aviat. El castell, però, es va completar sense problemes i, malgrat la tremolor, no va perdre en cap moment les bones mides.Els vermells volien descarregar els dos castells bàsics de 9 en una sola diada per segona vegada aquesta temporada. Dit i fet, els de Francesc Ramon van fer un 4 de 9 amb folre impecable, el segon que descarreguen aquest any després del d’Igualada tres setmanes enrere. La Joves va sortir amb dos castells de plaça només quan amb l’acotxador col·locat al 5 de 8, l’enxaneta es va fer enrere i van haver de desmuntar tot el castell sense poder-lo coronar. Va ser anecdòtic i seguidament, van poder descarregar la catedral.