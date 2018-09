Les diades de la Diada serviran per tornar a agafar embranzida abans de Santa Tecla

La Colla Vella dels Xiquets de Valls podria intentar algun castell de gamma extra

L'11 de setembre, a Tarragona

Les colles castelleres del territori celebren la Diada Nacional de Catalunya amb diverses actuacions. Les principals són la de Valls aquest vespre i la de Tarragona demà al migdia.Els Xiquets de Valls es tornaran a trobar cara a cara aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, la colla escollida per sorteig previ, obrirà plaça al Blat. Les dues colles duen un programa ambiciós.La Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba després d’un Sant Fèlix espectacular amb el 4 de 9 sense folre i el 2 de 8 sense folre carregat. Aquesta diada els ha de servir per tornar a la feina, després de dissabte passat a Bràfim que ja van rodar alguns castells. Per la vigília volen fer algun castell de gamma extra, podria ser el 5 de 9 amb folre o el 4 de 9 amb folre i pilar. Dues construccions que els hi tenen confiança i ja han descarregat enguany. Els altres castells serien els bàsics de 9.La Colla Joves Xiquets de Valls procurarà fer els dos castells bàsics de 9 que de moment només els han pogut ajuntar, descarregant-los, a Igualada fa un parell de setmanes. Els vermells estan treballant de valent als assajos, però a plaça els costa lluir-se. El tercer castell podria ser o bé el 5 de 8 o bé el 2 de 8 folrat. Les dues colles vallenques podrien acabar amb pilars de mèrit.Tarragona serà l’epicentre el mateix 11 de setembre al migdia. A les 12 h les quatre colles de la ciutat es trobaran per exhibir els millors castells.La Jove de Tarragona vol completar els dos bàsics de 9, a més a més, del 9 de 8. Aquesta estructura l’estan rodant més que mai per poder-la pujar sobre un folre pel Concurs.Els Xiquets de Tarragona volen fer el 3 i el 4 de 8, a més del 5 de 8. Però ara mateix els matalassers no estan passant el millor moment i són força imprevisibles.Finalment, els de Sant Pere i Sant Pau intentaran, com a mínim, un castell de 8 i els Xiquets del Serrallo castells de 7 amb agulla.Amb tot, a l’horitzó hi ha el Primer diumenge de festes i la diada de Santa Tecla. I a menys d’un mes, el Concurs de castells.